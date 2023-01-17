Fuat Oktay'dan KKTC'ye üç müjde

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Üstel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’ye yönelik üç müjdeleri olduğunu söyleyerek; Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik temin edileceğini, Derinya’da sosyal konut projeleri başlatılacağını ve KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanabilmesine yönelik sağlıkta sigorta sistemlerinin entegre edileceğini belirtt

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik teminine yönelik projenin hazırlıklarının başladığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Başbakan Ünal Üstel ile görüştü. Görüşmenin ardından Oktay ile Üstel basına açıklamalarda bulundu.

Oktay, Başbakan Üstel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’ye yönelik üç müjdeleri olduğunu söyleyerek; Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik temin edileceğini, Derinya’da sosyal konut projeleri başlatılacağını ve KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanabilmesine yönelik sağlıkta sigorta sistemlerinin entegre edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türk halkının hakları ve meşru çıkarları olduğunu dile getiren Oktay, “Ne Rum kesimi ne de farklı taraflar bu alanlarla ilgili rüya görmesin” dedi.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerinin uluslararası hukuk temelinde sürdürülmesi için hakkın ve haklının yanında dimdik durmaya devam edeceklerini belirten Oktay, Maraş’ın hayat bulması yönünde KKTC hükümetinin yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

-“Dünyaya açılan bir KKTC için, anavatan Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Başbakan ve hükümet ortaklarıyla, Türkiye-KKTC işbirliğiyle yürütülen projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Oktay, devam eden reform süreçleri ile Kıbrıs Türkü’nün istikrar ve refah için ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Hem değer üreten hem de sahip olduğu değerlerle dünyaya açılan bir KKTC için, anavatan Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Oktay, “Geçmişiyle geleceğiyle Kıbrıs Türkü odaklı bu duruşumuz milli davaya sahip çıktığımız kadar dertli oluşumuzdandır” dedi.

Dertlerinin KKTC’nin istikrar içinde kalkınarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesi, cennet toprakların turizm ve eğitime ilaveten tarımsal üretimiyle, enerji ve maden kaynaklarıyla, limanlarıyla, ticaretiyle ve yüksek teknolojiyle ambargoları kırması olduğunu dile getiren Oktay, “Derdimiz; KKTC’nin ay yıldızlı bayrağının tüm platformlarda dalgalanmasıdır” diye konuştu.

-“İlerlemenin tam zamanıdır”

Türkiye- KKTC güç birliğiyle, bölgede istikrar ve refahın, Türkiye yüzyılının şafağında Akdeniz’den yükselmesini istediklerini söyleyen Oktay, bugün KKTC Başbakanı Üstel ve hükümet ortakları ile bu doğrultuda daha da ilerlemenin tam zamanı olduğunu belirttiklerini kaydetti.

-2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması...

2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hem projeler hem de mali çerçeve itibariyle bugüne kadar oluşturulan alt yapıyı farklı boyutlara taşıyacak şekilde tasarladıklarını söyleyen Oktay, ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesi gibi önceliklerle ilerleyeceklerini ifade etti.

İşbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte ve uzun vadeli bir yapıda olmaya devam edeceğine vurgu yapan Oktay, 2023 protokolü hazırlıklarını en kısa sürede omuz omuza tamamlayarak kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

-“İki ülke sigorta sistemi entegre edilecek”

“KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjdemizi paylaşmak isterim” diyen Oktay, Kıbrıs’ta yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye’deki sağlık sisteminden, Türkiye’de yaşayanlar gibi yararlanma hakkı getirdiklerini belirtti.

Oktay, “Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir” dedi.

-Derinya’da sosyal konut projesi

İkinci bir müjdelerini açıklayan Oktay, Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alarak, bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatacaklarını kaydetti.

- “Kablo ile elektrik temin edilecek”

“Üçüncü müjdemiz; asrın projesi ile denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz” diyen Oktay, bununla ilgili tüm hazırlıkların hükümet nezdinde devam ettiğini söyledi.

Oktay, şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız, Derinya sosyal konut işbirliğimiz ve Kıbrıs Türkü’nün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Anavatan Türkiye olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla KKTC’nin ihtiyaç duyduğu her alanda Kıbrıs Türkünü desteklemeyi sürdüreceğiz.”

“KKTC’nin tanınması için de seferber olmaya devam edeceğiz”

Oktay, Başbakan ve heyetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla üye olmasından duydukları memnuniyeti de bir kez daha ifade ettiklerini söyleyerek, KKTC Cumhuriyet Meclisinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler için dostluk grupları kurulmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğinin ardından KKTC’nin tanınması için de seferber olmaya devam edeceklerini söyleyen Oktay, “Kıbrıs konusunda uluslararası toplum çözümsüzlükte ısrar etse de garantör ülke olarak hakkaniyetli bir çözüm için mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

Rum propagandasına kanan uluslararası toplumun halen tarihi geçmiş, eski BM parametrelerine işaret etmeyi sürdürdüğünü söyleyen Oktay, Kıbrıs Türk tarafının ne istediğini çok açık ve net şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Oktay, şöyle devam etti:

“Çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkündür. Türkiye olarak biz de KKTC’nin bu vizyonuna tam destek veriyoruz. Kıbrıs Türklerinin 1960 yılında teyit edilen, ancak 3 yıl sonra gasp edilen müktesep hakları tescil edilmedikçe, Türk tarafı tekrar bir müzakere masasına oturmayacaktır. Bunun için uğraşanlar kendilerini boşuna yormasınlar.”

- “Doğu Akdeniz’de hem ülkemizin hem de Kıbrıs Türk halkının hakları ve meşru çıkarları vardır”

Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türk halkının hakları ve meşru çıkarları olduğunu dile getiren Oktay, “Ne Rum kesimi ne de farklı taraflar bu alanlarla ilgili rüya görmesin” dedi.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerinin uluslararası hukuk temelinde sürdürülmesi için hakkın ve haklının yanında dimdik durmaya devam edeceklerini belirten Oktay, Maraş’ın hayat bulması yönünde KKTC hükümetinin yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Oktay, “Gerek kalkınma ve işbirliği alanında, gerek Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda verdiği mücadelede Cumhurbaşkanımız liderliğinde KKTC’nin yanındayız. Tüm bu alanlardaki çalışmalarımızı samimiyet ve kardeşlik temelinde, dayanışma ve eşgüdüm içinde sürdüreceğiz. Çözüm odaklı, Kıbrıs Türkünü ve Türkiye-KKTC gönüldaşlığını gözeten bir anlayışla mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortaklarına ziyaretleri için teşekkür eden Oktay, Kuzey Kıbrıs’a muhabbetlerini iletti.

