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Feyzioğlu: Halkın yararına yeni projeleri hayata geçirmek için ortak çalışmaların devam edeceği

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Feyzioğlu: Halkın yararına yeni projeleri hayata geçirmek için ortak çalışmaların devam edeceği
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret etti.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Şan Kıbrıs Türkü’nü yakından tanıyan ve verilen mücadeleyi bilen Feyzioğlu’nun göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Feyzioğlu
Açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaretinde, her zaman olduğu gibi Kıbrıs’taki soydaşlarının yanında yer almaya devam edeceklerini ve halkın yararına yeni projeleri hayata geçirmek için ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Şan
Maliye Bakanı Alişan Şan ise konuşmasında, “Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanı görevleri yapan dedeniz Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’ndan itibaren Kıbrıs Türkü’nü ve verdiği mücadeleyi yakinen bilen ve destekleyen bir aileden gelen Büyükelçisiniz. Hiç kuşkusuz ki bu bizler için büyük bir şans” diyerek, Feyzioğlu’nu bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şan, Feyzioğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür de etti.
 
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