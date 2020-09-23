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"En doğrusu iki devletli çözüm"

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı 2 devletli çözümün en doğru çözüm olduğunu artık bu modelinin gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı

"En doğrusu iki devletli çözüm"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı 2 devletli çözümün en doğru çözüm olduğunu, artık bu modelinin gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Girne’de bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Tatar, ilk olarak Emekliler Derneği ve TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek yetkilileri ile bir araya geldi.

Tatar, pandemi nedeniyle ekonomik anlamda bazı sorunlar gündeme gelse de alınan önlemlerle kamu maliyesinde ciddi bir düzelme sağladıklarını ifade ederek, kamu ve emekli maaşlarının ödenmesi noktasında sıkıntıları aştıklarını kaydetti.

Tatar, özel sektöre de 1 Milyar TL’den fazla kaynak aktardıklarını belirterek, “Bu katkıları yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin bu şartlarda, herkese el uzatabilmesi önemlidir” diye konuştu.

Pandemi sürecini siyasi amaçları için kullananlar olduğuna işaret eden Tatar, sağduyu sahibi herkesin yapılan çalışmaları takdir etmekte olduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen su konusunda çalışmaların sürdüğünü, denizdeki şartlar nedeniyle çalışmaların 1-2 gün gecikebileceğini belirten Tatar, “gelecek hafta suya kavuşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin yıllar içerisinde önemli bir mesafe aldığına işaret eden Tatar, devletin varlığından hareketle, şimdi artık hedeflerle yeni bir geleceği yaratmanın zamanı geldiğine vurgu yaptı.

Federasyondan başka bir şey görüşmeyenlere Türkiye’den en net cevabın geldiğine işaret eden Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “federasyon için son görüşmemizi Crans Montana’da yaptık. Beşli toplantıyı iki devletli çözüm gündeme gelmesi için istedik” şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Türkiye ile birlikte Mavi Vatan’daki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı 2 devletli çözümün en doğru çözüm olduğunu artık bu modelinin gündeme gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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