Beni Anastasiadis’eşikayet etmek çirkinliktir

Cumhurbaşkanı Tatar, Öğretmenler Günü töreninde sitemini dile getirdi.Bir sendikacının kendisini Anastasiadis’eşikayet etmesinin “çirkinlik” olduğunu söyleyen Tatar, şikayetini yaptığını, gerekli araştırmanın yapılmasını istediğini belirtti ve“Siyaset yapmak isteyenler, siyasete girsin” dedi

Öğretmenler Günü vesilesiyle Lefkoşa Girne Kapısı’nda, Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.Törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık yetkilileriyle ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri katıldı.Ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.Konuşmaların ardından 24 Kasım 2019 tarihi itibarıyla 25 yılını dolduran emekli öğretmenlere plaket sunuldu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplumun geleceği ve geçmişinde öğretmenlerin önemli katkısı bulunduğunu söyleyerek, öğretmenlerin pandemi döneminde de büyük fedakarlıklarda bulunduğunu, kolonya, dezenfektan, maske ürettiğini belirtti.Tatar, Atatürk’ün Başöğretmenliği aldığı gün olan 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, ilkokul günlerinde kendisine vatan sevgisi aşılayan öğretmenlerini saygıyla andı.Öğretmenlerin çocukları yetiştiren en değerleri kişiler olduğunu belirten Tatar, siyaseti bir kenara bırakarak, çocuklara yurt, vatan sevgisi ve çağdaş dünya değerlerini aşılaması gerektiğini kaydetti.En büyük bütçenin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ayrıldığını, okulların eksikliklerinin imkanlar doğrultusunda giderilmeye devam edeceğini ifade eden Tatar, imkanların seferber edilmesine anavatan Türkiye’nin de destek verdiğini söyledi.Bir sendikacının kendisini Rum lider Anastasiadis’eşikayet etmesinin “çirkinlik ve kabul edilemez” olduğunu söyleyen Tatar, gerekli mercilere şikayetini yaptığını, Öğretmenler Yasası noktasında gerekli araştırmanın yapılmasını talep ettiğini belirtti.Siyaset yapmak isteyenlerin, siyasete girmesi gerektiğini dile getiren Tatar, öğretmenlerin görevinin KKTC’yi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek olduğunu kaydetti.