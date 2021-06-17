Çeler: Eczacılar Yasa tasarısı en erken zamanda yaşam bulmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler bugün Meclis’te Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Yasa Değişikliği konusunda Eczacılar Birliği’nin yıllardır ciddi bir uğraş verdiğini anımsatan Çeler, Eczacıların kendi kendilerini denetleme ve halka daha iyi ve kaliteli hizmet vermek adına ciddi bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Denetimlerin daha hızlı şekilde yapılabilmesi, haksız rekabetin önlenmesi adına hassas bir çalışma yürütüldüğünü, yasanın geçmesi için de 3 yıldır uğraş verildiğini belirten Çeler, Tasarının ivediliğinin alınarak komitede son şeklinin verilmesinin ardından Meclis’te kabul edilerek yaşam bulmasının önemine vurgu yaptı. Bu konuda partilerin de uzlaşı ile hareket etmesinin önemli olduğunu belirten Çeler, tasarının hazırlanmasında ve genel kurula gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Çeler, TDP olarak ivediliği de yasa tasarısına da oylarının olumlu olacağını açıkladı.

