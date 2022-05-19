banner762
banner815
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
7 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
44 0
 
59 0
Süte yine okkalı zam
Süte yine okkalı zam
26 0
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
24 0
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
18 0
20 0
banner797
banner794

“Ateşten gömlek giydik”

banner476

Başbakan Ünal Üstel “Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, istişare ederek aşacağız” dedi

banner825
“Ateşten gömlek giydik”

Başbakan Ünal Üstel, Mecliste kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı, hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Üstel, bu günlerin üstesinden ancak dayanışma ile gelinebileceğini vurguladı.
Üstel, “Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, istişare ederek aşacağız. Geldiğimiz nokta bu. Biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz için, devletimiz için bu çalışmaları yapacağız. Ben inanıyorum ki milletvekili ve bakan arkadaşlarımızla bu zor günleri birbirimizi severek, birlik, beraberlik içinde aşacağız. Bütün bunları yaparken de Anavatan Türkiye’yle iş birliği içinde bu zor günleri geride bırakacağız” dedi.
-Gelecek birleşim 24 Mayıs Salı
Öte yandan Danışma Kurulu kararı uyarınca Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 23 Mayıstaki birleşimini ertelendi. Birleşim 24 Mayıs Salı günü yapılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.