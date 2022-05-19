“Ateşten gömlek giydik”

Başbakan Ünal Üstel “Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, istişare ederek aşacağız” dedi



Başbakan Ünal Üstel, Mecliste kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı, hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Üstel, bu günlerin üstesinden ancak dayanışma ile gelinebileceğini vurguladı.

Üstel, “Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, istişare ederek aşacağız. Geldiğimiz nokta bu. Biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz için, devletimiz için bu çalışmaları yapacağız. Ben inanıyorum ki milletvekili ve bakan arkadaşlarımızla bu zor günleri birbirimizi severek, birlik, beraberlik içinde aşacağız. Bütün bunları yaparken de Anavatan Türkiye’yle iş birliği içinde bu zor günleri geride bırakacağız” dedi.

-Gelecek birleşim 24 Mayıs Salı

Öte yandan Danışma Kurulu kararı uyarınca Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 23 Mayıstaki birleşimini ertelendi. Birleşim 24 Mayıs Salı günü yapılacak.

