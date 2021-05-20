Angolemli: Mazot üreticiye vergisiz verilmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugün Meclis’te Tarım konulu gündem dışı konuşma gerçekleştirdi.

Arpa fiyatlarının geç de olsa açıklandığını ancak Kuzey’de 2 TL olarak açıklanırken Güney’deki fiyatın 2.75 TL olması nedeniyle arpanın Güney’e gitmeye başladığını belirten Angolemli, bu şekilde gitmesi halinde tıpkı et olayında olduğu gibi arpada da kaçakçılığın başlayacağını söyledi. Arpa fiyatı belirlenirken ilgili birlik temsilcilerinin görüşünün alınıp alınmadığını soran Angolemli, süt fiyatlarının da üreticilerin değil, imalatçıların görüşleri doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

Ülkede kaçak et olayının yıllardır yaşandığını ancak caydırıcı ceza olmaması nedeniyle bir türlü önüne geçilemediğini belirten Angolemli, “Caydırıcılık şart. Sınırlar belli ancak bir türlü önlenemiyor. Yıllardır yapılmaması bu işin ortakları mı var sorusunu gündeme getirmektedir” dedi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada tarıma dönüş olduğunu, üretime sıkı sıkıya sarılma olduğunu ancak bizim ülkemizde tam tersi yaşandığını belirten Angolemli mazot desteğinin bile halen verilmediğini, çiftçinin, üreticinin mazot satanların inisiyatifine bırakıldığını kaydetti. Hasat dönemi göz önüne alınarak mazot desteğinin biran önce verilmesi gerektiğini belirten Angolemli, “Bu konuda dünyayı takip etmemiz gerekmektedir. Türkiye ve Güney’de oluğu gibi mazot üreticiye vergisiz verilmeli” dedi.

Tarım sektörünün yeniden yapılandırarak gençlere iş sahaları açmak gerektiğini kaydeden Angolemli, “Hükümetlerin görevi eşe dosta makam dağıtmak değil, gençlere iş imkanı yaratmaktır” dedi.

“Tarım Alanları Hızla Yok Edilmekte”

Üretimin ve üreticinin zora girmemesi için önceden tedbir alınması gerektiğini, hellim tescili ile ilgili yem konusunda da gereken hazırlıkların şimdiden yapılması gerektiğini kaydeden Angolemli, tescille ilgili yerli yem kullanma şartı düşünüldüğünde otlakların, tarım alanlarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Angolemli Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planının rafa kaldırılmasıyla birlikte tarım alanlarının hızla betonlaştırıldığına dikkat çekti. Tarım Master Planının hayat bulmasına rağmen uygulamada sıkıntılar olduğunu belirten Angolemli, “Sn. Bakan bu planı bazı odakların çıkarlarına dokunacağı için mi uygulatmamaktadır” diye sordu. Angolemli, kuraklık çalışmalarının da geç kalmadan yapılması gerektiğini kaydetti.

Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı’nın ‘üreticinin elinden 2 TL’ye alınan ürünün, markette 8 TL’den satıldığı yönünde’ açıklaması olduğunu belirten Angolemli, hükümetin buna seyirci kalmaması gerektiğini ifade etti. Fiyatların denetlenip denetlenmediğini ve kaç kişiye ceza verildiğini soran Angolemli, ilgili Bakanı konuyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

Ülkede ekonomik sıkıntı yaşlanırken, üretici zordayken diğer yandan Taşyapı gibi şirketlere ayrıcalık tanındığını, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulduğunu belirten Angolemli, bir taraftan para yok gerekçesiyle vatandaşın cebine el atılırken, diğer taraftan da bazı kesimlere ayrıcalık tanınarak maliyenin alacağından vazgeçilmesinin samimiyetsizlik olduğunu vurguladı.

“İsimleri ve Rakamları Niye Açıklamadınız?”

Pandemiden önce döviz bazında Vakıfların ne kadar alacağı olduğunu sorduğunu ancak verilen cevapta isimlerin gizlenerek, toplu rakam verilerek 7 Milyon sterlin alacaktan bahsedildiğini kaydeden Angolemli “Kimden neyi saklıyorsunuz, isimleri ve rakamları niye açıklamıyorsunuz” diye sordu. Angolemli Bakan Arıklı’ya söz konusu isimleri ve rakamları açıklama çağrısında bulundu.

