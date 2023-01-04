Amcaoğlu: Gönyeli’deki mali durum beklediğimden daha kötü

Amcaoğlu, Gönyeli’deki mali durumun beklediğinden daha kötü olduğunu ancak Alayköy’ün durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yüksek bir oy oranıyla göreve geldiğini, halkın bu güvenine layık olmak için de çalışmalara hızlı şekilde başladıklarını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu bugün Kıbrıs Postası Web TV’ye konuk oldu.

Amcaoğlu, farklı kazanmayı beklediğini çünkü sürekli halkın arasında olarak bunu gördüklerini belirtti. “İnsanların samimi olup olmadığını anlayabilecek noktadaydık. Tahminlerimiz doğru çıktı. Hem proje hem propaganda noktasında iyi bir seçim süreci geçirdik” diyen Amcaoğlu, “Artık görev ve hizmet zamanı” dedi.

Amcaoğlu, Gönyeli’deki mali durumun beklediğinden daha kötü olduğunu ancak Alayköy’ün durumunun iyi olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, “Mali anlamda bakıldığında Alayköy çok daha artıda. Ödenmemiş fatura bulmadık. Gönyeli’de daha farklı. Ödenmeyi bekleyen birçok fatura var önemli miktarlarda. Bankada overdraft kullanımı var. Gönyeli de beklediğimden çok farklı bir tablo ile karşılaştım. Mali konular dışında inşaat ve bunun gibi belli başlı kurallar konusunda Gönyeli iyi durumda ancak Alayköy’de bir takım eksiklikler var. Dolayısıyla yeni bir yapılanma ve hizmet oturtmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“LTB ile diyalog yoluyla ilerleyeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi ile var olan kanalizasyon sorunu noktasında diyalog yoluyla sorunun üstesinden gelmeyi planladıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Yaşanan bir mahkeme süreci var. Bu süreç devam ediyor ama geçen hafta aleyhimize bir karar çıktı. LTB’nin haciz ile ilgili açtığı davaya bizim itirazımız reddedilmiş oldu. Gönyeli Belediyesi’nin de açtığı bir dava var ‘borcumuz yoktur’ diye o dava devam ediyor. LTB ile diyalog yoluyla bir ilerlemeyi umut ediyoruz” dedi.

Amcaoğlu, göreve gelmelerinin hemen ardından hem Alayköy bölgesi için hem de Gönyeli bölgesi için dört koldan çalışmaya başladıklarını söyleyerek, “Bir birleşme sıkıntısı yaşamamak adına ciddi bir planlama ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gönyeli ve Alayköy’deki tüm sorunların üzerinden geleceğiz.” diye konuştu.

Amcaoğlu, branşlarına göre her bölümün sorumlusunu tayin ederek daha kurumsal bir yapı oluşturmak istediklerini kaydederek, “İstihdam noktasında çok hassasız. Biri emekli olursa veya ihtiyaç olursa istihdam olacak onun dışında ilk etapta elimizdeki personeli en etkin şekilde kullanmak istiyoruz. Her bölümle katılımcı bir anlayış ile toplantılarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Alayköy Belediyesi’ndeki yapıya dokunmamaya çalışıyoruz”

Amcaoğlu şunları kaydetti:

“Alayköy Belediyesi’ndeki yapıya dokunmamaya çalışıyoruz. Kurulmuş bir düzen var. Personel aynı şekilde çalışmaya devam ediyor ama bir entegrasyon süreci olması gerek. Mesela temizlik konusunda temizlik şube amiri Gönyeli’de ancak Alayköy’deki sorumlu ile temas edip entegrasyonu sağlaması gerekiyor. Pazartesi günü Alayköy Sanayi Bölgesi’nde genel bir çevre temizliği planlıyoruz. Yavaş yavaş gerçek anlamda bir birleşmeyi yaşayacağız. Öte yandan Alayköy bölgesinde eskiden inşaat izinlerini kaymakamlık veriyordu ancak oradaki belediyede mimar ve inşaat mühendisi yok. Gerek Gönyeli’den takviye gerekse hizmet alımı noktasında bir geçiş süreci yaşayacağız. Alayköy, Gönyeli’ye göre geriden gelmeyecek. Gerekli organizasyonu yapıp orada da en üst hizmeti götüreceğiz. Alayköy Sanayi Bölgesinde ciddi bir kanalizasyon sıkıntısı var önceliğimiz bu nokta olacak. Gönyeli’de de birtakım eksiklikler var onları da halletmeye çalışacağız.”

-“Hem Türkiye hem de AB’den kaynak arayışımız olacak”

Amcaoğlu, projelere kaynak noktasında çok yönlü bir çalışma yapacaklarını söyleyerek, “Hem Ankara’da hem de AB nezdinde yapılacak toplantılar ve görüşmelerle birçok projeyi hayata geçireceğiz. 51/95 yasasının da ayın ortasında genel kurula sevk edileceğini biliyoruz bu noktanın da sonuçlanmasıyla çağ dışı kalmış rakamlar güncellenmiş olacak” dedi.

