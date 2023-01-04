banner875
banner885
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
6 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
13 0
 
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
21 0
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
27 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
24 0
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
22 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
17 0
banner878

Haftalık Covid-19 rakamları açıklandı

banner476

banner825
Haftalık Covid-19 rakamları açıklandı
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı.
28 Aralık 3 Ocak tarihleri arasında  yapılan 2 bin 589 test sonucunda 209 kişide pozitif vaka saptandı. Kovid kaynaklı ölüm yaşanmadı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.