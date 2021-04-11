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Akıncı, 5’li konferansın sonucu konusunda iyimser değil

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Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifi ve Cenevre’deki gayri resmi 5’li konferansın sonucu konusunda iyimser olmadığını ifade etti

Akıncı, 5’li konferansın sonucu konusunda iyimser değil
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 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Fileleftheros gazetesinin internet sayfasında da özet olarak verilen söyleşide, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifi ve Cenevre’deki gayri resmi 5’li konferansın sonucu konusunda iyimser olmadığını dile getirdi.

Akıncı, Kıbrıs’ta var olması ve tüm taraflarca karşılıklı kabul edilebilir olan tek çözümün, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu söyledi. 

Crans Montana’da kaybedilen fırsattan söz eden Akıncı, gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilen çözümü desteklemeye hazır olduğunu ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son adımı atmakta tereddüt ettiğini söyledi. 

5’li konferansa ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine Akıncı, müdahil tarafların pozisyonlarında değişiklik olmaması durumunda görüşmeden olumlu bir şey beklemediğini kaydetti. 

Akıncı sözlerinin devamında muhtemelen müzakerelerin başlaması için karşılıklı olarak kabul edilebilir bir neden bulunamadığının söyleneceğini, sonuç olarak da resmi görüşmelerin başlayamayacağı belirtti. 

Akıncı, ancak bu tür görüşmelerin, ortak zemin bulunması adına devam etmesi gerektiğini ifade etti. 

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