Biri çocuk, iki kişi yaralandı

İskele-Ercan anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki araç sürücüsü Feride Gül Fidan ve araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Ayaz Fidan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, İskele- Ercan Anayolu üzerinde, 26 yaşındaki Feride Gül Fidan, yönetimindeki EU 696 plakalı araç ile İskele’den Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Route-66 isimli iş yerinin çevre duvarına çaptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fidan ve araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Ayaz Fidan Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fidan belinde kırık teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürerken, Ayaz Fidan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.