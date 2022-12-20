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“Yeni projelere imza atacağız”

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Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, yeni dönemde eksik kalan tüm işleri tamamlayacaklarını söyledi

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“Yeni projelere imza atacağız”
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Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü’nün destekçileri, seçim ofisinde buluşarak Güngördü’nün yanında oldukları mesajını verdi.
Güngördü, toplanan kalabalığa hitaben konuşma gerçekleştirdi.
Kentin sorunları bildiklerini ve tecrübeleriyle bu yeni dönemde eksik kalan tüm işleri tamamlayarak yeni projelere imza atacaklarının müjdesini veren Güngördü, trafik sorunuyla ilgili doğu çevre yolunu mutlaka yapılması için hükümete baskı yapılacağını ve gündeme alınması için mücadele edeceklerini belirtti. Devletten kiralamış oldukları orman arazilerinde başlattıkları doğa parkı, yürüyüş ve rekreasyon alanlarının mutlaka kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Güngördü, yeni dönemde diğer araziler için de hazırlanan projelerle Girne’nin nefes alacağını dile getirdi.”


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