Ülke genelinde seçime katılım oranı saat 11.00 itibarı ile yüzde 14.3

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine ülke genelinde saat 11.00 itibarıyla katılımı oranı yüzde 14.3 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 147 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Şefik basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 11.00 itibarı ile yerel seçimlere katılım oranlarını açıkladı.

İlçelere göre katılım oranlarının, Lefkoşa’da yüzde 18.05, Gazimağusa’da yüzde 13.37, Girne’de yüzde 10.60, Güzelyurt’ta yüzde 11.2, İskele’de yüzde 15.12, Lefke’de yüzde 15.8 olduğunu belirten Şefik, ülke geneli ortalamasının ise 14.3 olduğunu kaydetti.

“Henüz daha düşük ama umarım gün içerisinde yükselecek” diyen Şefik, yüksek katılım olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

-“Birkaç cep telefonu olayı dışında şu ana kadar sakin”

Aday sayısının yüksek olması nedeniyle katılımın da ona göre daha yüksek olacağı düşüncesini ifade eden YSK Başkanı Şefik, seçimlerin, şu ana kadar birkaç cep telefonu olayı dışına sakin geçtiğini belirtti. Bunun haricinde bir sorun olmadığını kaydeden Şefik, “Umarım da olmaz” dedi.

YSK Başkanı Şefik, “Hayırlı uğurlu olsun” diyerek, konuşmasını tamamladı.

