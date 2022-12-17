Sarıçizmeli: “Sorun yaratanlardan çözüm beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mehmetçik Belediyesi Başkanı ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, bugüne kadar yürüdükleri yolu aynı inanç ve azimle yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kumyalı, Mehmetçik ve Bafra bölgelerini ziyaret eden Cemil Sarıçizmeli’ye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Erhürman, “Mehmetçik Belediyesi hangi koşullarda alındı ve bugüne gelindi, bunu sormak lazım” diye konuştu. Mehmetçik Belediyesi’nin öz kaynaklardan 10 milyon TL’lik yatırım yaptığını hatırlatan Erhürman, Cemil Sarıçizmeli’nin hem ayakları üzerinde duran hem de yatırım yapabilen bir belediye yarattığını ve aynı vizyonla devam edileceğini vurguladı.

-“Sorun yaratanlardan çözüm beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir”

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Cemil Sarıçizmeli, önümüzdeki seçimlerin ‘normal’ bir seçim olmayacağının altını çizdi. Sözde ‘Belediyeler Reformu’ ile ilgili bilgi veren Sarıçizmeli, “Adına reform dedikleri ama şu ana kadar belediye sayısının azaltılması dışında herhangi bir reform olmayan bir süreç yaşıyoruz” dedi.

Bu şekliyle reformun tam anlamıyla reform değil, kaos olduğuna dikkat çeken Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi’nde çok verimli dört yıl geçirdiklerinin altını çizdi. Kendi kaynaklarından bu dönem içerisinde 10 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını vurgulayan Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak borçlarının olmadığını kaydetti.

Sarıçizmeli, “Tecrübemiz ve referansımız ile yolumuza devam edeceğiz. 28 belediye içerisinde hem ekonomik hem idari olarak en iyi belediyelerden bir tanesi Mehmetçi Belediyesi’dir” ifadelerini kullandı.

Karşılarındaki zihniyetin yarattığı düzenin herkesin malumu olduğuna işaret eden Sarıçizmeli, “Sorunu yaratanlar, sorunu biz çözeceğiz diyorlar. Sorun yaratanlardan çözüm beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir. Bu süreçten, yarattığımız değerlerle, ortaya koyduğumuz belediyecilik vizyonuyla başarılı bir şekilde çıkacağız. Bugüne kadar yürüdüğümüz yolu aynı inanç ve azimle yürümeye devam edeceğiz” dedi.