Koalisyon ortakları UBP-DP-YDP'den yerel seçim ittifakı





Hükümet ortağı partiler UBP-DP-YDP yerel seçimlere tam ittifak ile girecekken, ana muhalefet CTP 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyecek. Hükümet ortakları, 13 belediyede UBP adayını, 1 belediyede DP adayını, 4 belediyede bağımsız adaya destek verecek.

Buna göre, UBP, DP ve YDP’nin destekleyeceği adaylar şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi - Sadık Gardiyanoğlu (UBP)

Gazimağusa Belediyesi - Erdal Özcenk (UBP)

Girne Belediyesi - Nidai Güngörgü (bağımsız)

Güzelyurt Belediyesi - Mahmut Özçınar (UBP)

İskele Belediyesi - Hasan Sadıkoğlu (UBP)

Lefke Belediyesi - Adil Özgey (UBP)

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi - Ebru Törehan (UBP)

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi - Fırat Ataser (bağımsız);

Erenköy-Karpaz Belediyesi - Hamit Bakırcı (UBP)

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi - Fatma Çimen Tuğlu (UBP)

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi - Halil Kasım (UBP)

Mesarya Belediyesi – Kürşat Özer (UBP)

Gönyeli –Alayköy Belediyesi – Hüseyin Amcaoğlu (UBP)

Yeniboğaziçi Belediyesi – Mustafa Zurnacılar (bağımsız)

Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Ahmet Karal (bağımsız)

Dikmen Belediyesi – Niyazi Öztürk (UBP)

Tatlısu Belediyesi – Hayri Orçan (DP)

Beyarmudu Belediyesi – İlker Edip (UBP)













CTP adayları



Ana muhalefet CTP, 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyecek.

CTP’nin destekleyeceği adaylar şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi – Sıla Usar İncirli

Gazimağusa Belediyesi – Süleyman Uluçay

Girne Belediyesi – Murat Şenkul

Güzelyurt Belediyesi – Osman Bican

İskele Belediyesi – Mehmet Şenol (Bağımsız)

Lefke Belediyesi – Aziz Kaya

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi – Ali Karavezirler

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi – Emre Efendi

Erenköy-Karpaz Belediyesi – Suphi Coşkun

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi – Cemil Sarıçizmeli

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi – Hasan Öztaş

Mesarya Belediyesi – Ahmet Latif

Gönyeli –Alayköy Belediyesi – Ahmet Benli

Yeniboğaziçi Belediyesi – Şifa Çolakoğlu

Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Ceyhun Kırok

Dikmen Belediyesi – Yüksel Çelebi

Tatlısu Belediyesi – Orhan Bebek (bağımsız)

Beyarmudu Belediyesi – Sadık Tuver.









Meclis dışı partiler kimleri destekliyor?



Meclis’te temsiliyeti olmayan partilerden TDP, Lefkoşa ve Gazimağusa olmak üzere iki yerde başkan adayı, 9 belediyede ise meclis üyesi aday listesi çıkardı, bazı belediyelerde ise bağımsız adaylara destek vereceğini duyurdu. TDP’nin destekleyeceği adaylar şunlar:

“Lefkoşa Türk Belediyesi - Mehmet Harmancı (TDP), Gazimağusa Belediyesi - Umut Kadı (TDP), Girne Belediyesi - Zeki Çeler (Bağımsız), Güzelyurt Belediyesi - Reşat Kansoy (Bağımsız), Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi - Mehmet Çelebi (Bağımsız).”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) sadece Girne’de aday çıkardı. KSP’nin Girne Belediye Başkan adayı Osman Zorba oldu.

Halklın Partisi (HP) belediye başkanlığı için aday göstermezken, 5 bölgede 5 bağımsız adaya destek vereceğini duyurdu.HP’nin destekleyeceği bağımsız adaylar şöyle:

“Gazimağusa Belediyesi – Salih Oktay, Güzelyurt Belediyesi – Reşat Kansoy, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi – Mehmet Çelebi, Tatlısu Belediyesi – Orhan Bebek, Çatalköy-Esentepe Belediyesi – Mehmet Hulusioğlu.”

Bağımsızlık Yolu (BY) ise Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi’nde meclis üyesi aday listesi çıkardı, Güzelyurt Belediyesi’nde ise TDP listesinden seçime girecek adaylar gösterdi.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) yerel seçimlerde CTP ile iş ve güç birliği yapmak için anlaşırken; Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ise Lefkoşa Belediye Başkanlığı için TDP adayı Mehmet Harmancı’yı destekleme, Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Beyarmudu’nda da TDP ile çalışmaya devam etme kararı aldı.







Seçmen sayısı 11 ayda 4 bin 444 arttı



Seçmenin sandığa gittiği son seçim olan 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde kayıtlı seçmen sayısı 203 bin 792 iken, bu rakam 4 bin 444 artış göstererek 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde 208 bin 236’ya yükseldi.









18 belediyede yarışacak 67 başkan adayı şöyle:



-Lefkoşa İlçesi

1- Değirmelik - Akıncılar Belediyesi

Ali Karavezirler (CTP Adayı), Ebru Törehan (UBP Adayı), Kamil Erdoğan Meren (Bağımsız)

2- Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Ahmet Yalçın Benli (CTP Adayı), Hüseyin Amcaoğlu (UBP Adayı)

3- Lefkoşa Belediyesi

Sıla Usar İncirli (CTP Adayı), Mehmet Harmancı (TDP Adayı), Sadık Gardiyanoğlu (UBP Adayı), Hüseyin Eryaman (Bağımsız), Oytun Andaş (Bağımsız), Okyay Sadıkoğlu (Bağımsız)







-Gazimağusa İlçesi

4- Beyarmudu Belediyesi

İlker Edip (UBP Adayı), Sadık Tuver (CTP Adayı), Güray Kafa (Bağımsız), Bülent Bebek (Bağımsız)

5- Gazimağusa Belediyesi

Erdal Özcenk (UBP Adayı), Süleyman Uluçay (CTP Adayı), Umut Kadı (TDP Adayı), Salih Oktay (Bağımsız), Habibe Çetin (Bağımsız)

6- Geçitkale-Serdarlı Belediyesi

Halil Kasım (UBP Adayı), Hasan Öztaş (CTP Adayı)

7- Mesarya Belediyesi

Kürşat Özer (UBP Adayı), Ahmet Latif (CTP Adayı), Eylem Dolmacı Nalcıoğlu (Bağımsız), Hasan Adahan (Bağımsız)

8- Tatlısu Belediyesi

Ahmet Hayri Orçan (DP Adayı), Orhan Bebek (Bağımsız), Mehmet Ali Özdemir (Bağımsız)

9- Yeniboğaziçi Belediyesi

Şifa Çolakoğlu (CTP Adayı), Mustafa Zurnacılar (Bağımsız), Katip Demir (Bağımsız)







-Girne İlçesi

10- Çatalköy-Esentepe Belediyesi

Ceyhun Kırok (CTP Adayı), Hüseyin Höyük (Bağımsız), Ahmet Özgün (Bağımsız), Cemal Erdoğan (Bağımsız), Mehmet Hulusioğlu (Bağımsız), Ahmet Karal (Bağımsız)

11- Dikmen Belediyesi

Niyazi Öztürk (UBP Adayı), Yüksel Çelebi (CTP Adayı), Süleyman Kemik (Bağımsız)

12- Girne Belediyesi

Osman Zorba (KSP Adayı), Murat Şenkul (CTP Adayı) ,Özdal Kerem (Bağımsız), Nidai Güngördü (Bağımsız), Zeki Çeler (Bağımsız)

13- Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi

Emre Efendi (CTP Adayı), Mehmet Yulaf (Bağımsız), Salahi Türel Uçkan (Bağımsız), Fuat Namsoy (Bağımsız), Fırat Ataser (Bağımsız)







-Güzelyurt İlçesi

14- Güzelyurt Belediyesi

Osman Bican (CTP Adayı), Mahmut Özçınar (UBP Adayı), Reşat Kansoy (Bağımsız)







-İskele İlçesi

15- Erenköy - Karpaz Belediyesi

Hamit Bakırcı (UBP Adayı), Suphi Coşkun (CTP Adayı), Bekir Bolatcan (Bağımsız), Metin Osmanlılar (Bağımsız), Küfi Tulga (Bağımsız)

16- İskele Belediyesi

Hasan Sadıkoğlu (UBP Adayı), Mehmet Şenol (Bağımsız)

17- Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi

Fatma Çimen Tuğlu (UBP Adayı), Cemil Sarıçizmeli (CTP Adayı), Mehmet Çelebi (Bağımsız)







-Lefke İlçesi

18- Lefke Belediyesi

Adil Özgey (UBP Adayı), Aziz Kaya (CTP Adayı), Adnan Eraslan (Bağımsız)





