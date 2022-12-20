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İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret etti

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İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret etti
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 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, bu sabah LTB binasını ziyaret ederek, belediye personeliyle görüştü.

Usar'ın ziyaretiyle ilgili olarak CTP'den yapılan açıklama aşağıdadır. 

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bu sabah LTB binasını ziyaret ederek belediye personeliyle görüştü.



25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek yerel yönetim seçimleri öncesinde temaslarını yoğunlaştıran Sıla Usar İncirli’ye LTB ziyaretinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. LTB binasında yer alan tüm katları ziyaret eden Sıla Usar İncirli, belediye personeli tarafından sıcak ilgiyle karşılandı. CTP LTB meclis üyesi adayları da, belediye çalışanlarına Dr. Sıla Usar İncirli’nin broşür ve proje kitapçığını verdi.

 
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