Girne’de CTP adayı Şenkul önde

Girne’de 66 sandığın 48’i açıldı. Buna göre CTP adayı Murat Şenkul yüzde 34.46 oyla ilk sırada yer alıyor.

YSK’dan alınan son verilere göre, Girne Belediye Başkanlığı için sonuçlar şöyle:

“CTP adayı Murat Şenkul yüzde 34.46

Bağımsız aday Nidai Güngördü yüzde 32.34

Bağımsız aday Zeki Çeler yüzde 31.50

Bağımsız aday Özdal Kerem yüzde 0.98

KSP adayı Osman Zorba yüzde 0.73”

