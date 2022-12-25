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Dikmen’de kazanan Yüksel Çelebi

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Dikmen’de kazanan Yüksel Çelebi
Dikmen Belediyesi’nde kesin olmayan sonuçlara göre CTP adayı Yüksel Çelebi kazandı.
YSK verilerine göre, 29 sandıkta, 7 bin 407 kayıtlı seçmenden 5 bin 201 oy kullanıldı, bu oylardan 255 oy geçersiz sayıldı.
Yüksel Çelebi 2646 (yüzde 53.50), Niyazi Öztürk 2246 (45.41), Süleyman Kemik 54 (1.09) oy aldı.
 
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