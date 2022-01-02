"DP’nin tek hassasiyeti, Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğu"

DP’nin tek hassasiyetinin, Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğu olduğunu belirten DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “DP, halkın umudu olmuştur. Bu hassasiyet ve bu sorumluluk bilinciyle, ülkenin siyasi, ekonomik, sağlık, eğitim ve demokratik yaşamını yeniden revize etmek için yola çıktık"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa İlçesine bağlı Güvercinlik, Çayönü, Köprülü, İncirli ve Beyarmudu köylerini ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi, DP’nin sorunlara yönelik programını aktardı.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, halk ile yaptığı sohbetlerde, DP’nin tek hassasiyetinin, Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğu olduğunu belirten DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “DP, halkın umudu olmuştur. Bu hassasiyet ve bu sorumluluk bilinciyle, ülkenin siyasi, ekonomik, sağlık, eğitim ve demokratik yaşamını yeniden revize etmek için yola çıktık. Bunun için de kararlı ve cesur adımlar atacak kadroya da vizyona da sahibiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinde üretimin önemine de değinen Ataoğlu, “KKTC ekonomisinin lokomotifi turizm ise turizmin lokomotifi de tarımdır, üretimdir. DP iktidarında, teşvik sisteminde ortaya koyacağımız yeni vizyon ile üretimi arttırmayı, bunun yanında da üretimde kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“DP, HER ZAMAN HALKIN YANINDA”

Ataoğlu ve beraberindeki DP heyeti, Gazimağusa İlçesine bağlı, Güvercinlik, Çayönü, Köprülü, İncirli ve Beyarmudu köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, halkın en büyük tepkisinin, siyasetçilerin köy ziyaretlerini sadece seçim dönemlerinde hatırladıklarını ancak Ataoğlu’nun gerek hükümette gererkse de muhalefet dönemlerinde, halktan hiç bir zaman kopmadığını belirttiler. Ataoğlu, “DP, her zaman halkın yanında oldu, olmaya da devam edecek. Çünkü biz sözde değil, özümüzde halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu ziyaretlerinde ayrıca, Beyarmudu sınır kapısına da giderek, geçişlerde yaşanan yoğunluk ve alınacak olan önlemler ile ilgili yetkililerden bilgi aldı, görüş alışverişinde bulundu.