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Beyarmudu Belediyesi Meclis Üyeleri belirlendi

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Beyarmudu Belediyesi Meclis Üyeleri belirlendi
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Beyarmudu Belediyesi'nde UBP 3, CTP 2, YDP 1, DP 1, TDP 1 meclis üyesi çıkardı.
Oy oranları şöyle:
“UBP yüzde 35.34, CTP yüzde 23.22, YDP yüzde 16.18, DP yüzde 14.15, TDP yüzde 11.11”
Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre ise şöyle:
“UBP: Ahmet Zort, Mustafa Dostbilen, Hasan Yahya
CTP: İsmet Mehmeteminoğulları, Mehmet Oduncuoğlu
YDP: Yusuf Keleş
DP: Sertaç Çiftci
TDP: Günay Erçika
 
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