Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. UBP ve CTP 4’er, DP ve YDP 1’er belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 40.41, CTP yüzde 33.84, DP yüzde 9.46, YDP yüzde 8.23, TDP yüzde 8.05 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“CTP Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, UBP Belma Zornacı, UBP Cemal Aydıntan, UBP Aslı Ütenoğlu Avşar, UBP Emrah Öztürk, CTP Ali Boztuna, CTP Alparslan Kılıç, CTP Yusuf Kandili, YDP Adem Yel, DP Abdulkadir Yiğit”

