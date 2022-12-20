“25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”

LTB Başkanı Harmancı: “Beraber Lefkoşa olmayı başardık ve 25 Aralık’ta da Lefkoşa’da şüphesiz bu beraberlik kazanacak”



LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ile meclis üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi okul ziyaretlerine dün de devam ederek Yeniyüzyıl Anaokulu, Levent İlkokulu ve Ortaokullarını ziyaret etti.

Harmancı eğitimcilerle sohbetinde, LTB’yi Lefkoşalılarla birlikte ayağa kaldırdıklarını, Lefkoşalılar’ın inancı, desteği ve ortaya koyduğu dayanışma ruhunun da verdiği güçle, iki dönemden beridir Lefkoşa’nın yapmış olduğu projeler, hizmetler ve hem örnek hem de öncü çalışmalarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’nın 2022-2026 vizyonunu hazırladıklarını vurguladı ve “Çağdaş bir üst yapı için güçlü bir altyapıya ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık; geçmişten gelen birçok altyapı sorununu kalıcı şekilde çözdük” dedi.

Harmancı, “Surlariçi bölgesinde bir yandan tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, bir yandan da yatırımları ve ekonomik hareketliliği teşvik etmek için çalıştık. Bandabuliya Sahnesi ile başlattığımız canlanma Zahra Sokak ve Uray Sokak gibi yerlere taşınırken gençlerimiz için hem ekonomik faaliyet alanı, hem de her kesime hitap edebilecek şekilde cıvıl cıvıl sosyal hayatın merkezi haline geldi” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Lefkoşalılar gibi okullar ve öğretmenler camiasının görev süresi boyunca ciddi bir dayanışma sergilediklerinin alltını da çizen Harmancı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Eğer bu dayanışma olmasaydı bu zor dönemler aşılamazdı. Lefkoşalıların belediyesi ile barıştığını, her koştuğumuz maratonda yine hep beraber görüyoruz. Çünkü beraber Lefkoşa olmayı başardık ve 25 Aralık’ta da Lefkoşa’da şüphesiz bu beraberlik kazanacak.”



