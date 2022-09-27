Soğuklar Kapıda! Grip Olduğunuzu Hissettiğiniz Zaman Ne Yapmalı, Ne Yapmamalısınız?

Grip olduğunuz zaman, çevrenizdeki insanlarla temas etmekten olabildiğince kaçınmalısınız!

Grip, özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan en yaygın hastalıklardan biridir. İnfluenza virüsünün sebep olduğu bu hastalık yaşlılar, küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Üstelik son derece bulaşıcı bir hastalık olması nedeniyle kolaylıkla yayılabiliyor. Bu nedenle basit bir hastalıkmış gibi algınsa da gribe karşı oldukça temkinli olmak gerekiyor. Ayrıca grip olduğunuz zaman daha kısa sürede atlatmak ve çevrenizdeki insanlara bulaştırmamak için kolaylıkla uygulayabileceğiniz onlarca basit yöntem var. Ancak ilk önce, grip olduğunuz zaman yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri bilmenizde fayda var. Detaylara birlikte bakalım…

Her şeyden önce, teşhisi doğru koymalısınız!

Çünkü grip, ilk bakışta soğuk algınlığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla karıştırılabiliyor. Ancak gribin semptomları, soğuk algınlığının semptomlarından daha hızlı ortaya çıkar ve daha şiddetlidir. Yaygın semptomları ise yorgunluk, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, titreme ve vücut ağrısıdır. Ancak kendi kendinize teşhis koymak yerine bir doktora danışmak daha doğru olacaktır.

Grip belirtileri ortaya çıktığında ne yapmak gerekir?

Eğer grip olduğunuza dair belirtiler ortaya çıkmışsa, yapmanız gereken ilk şey ellerinizi sık sık yıkamaktır. Böylece hastalığın yayılmasının önüne geçmeniz mümkün olabilir. Ayıca hapşırırken veya öksürürken ağzınızı elinizle değil kolunuzla kapatmalısınız. Aksi takdirde influenza virüsü havada kolayca yayılma imkânı bulacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek için aldığınız tedbirlerin ardından yapmanız gereken en önemli şey ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmek olmalı. Bunun için sağlıklı beslenmeye özen göstermeli ve grip olduğunuz süre boyunca meyve-sebze tüketmelisiniz. Ayrıca bol bol su içmeli ve alkol ile kafeinden de kaçınmalısınız. Son olarak yapmanız gereken şey ise dinlemektir. Bütün bu tedbirler, hem hastalığı insanlara bulaştırmanızı engelleyecek hem de normalden çok daha kısa sürede iyileşmenize yardımcı olacaktır.

Grip olduktan sonra yapılmaması gereken şeyler neler?

İşe veya okula gitmeyin! Kalabalık yerlerde bulunmayın… Grip olduğunuz zaman diğer insanlarla temas etmekten olabildiğince kaçınmalısınız. Çünkü kendinizi hasta hissetmeye başladıktan itibaren 5 ila 7 gün boyunca hastalığı bulaştırma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bununla birlikte kendinizi zorlamaktan da kaçının. Grip, ilerleyici bir hastalıktır. Yani semptomlar azalmaya başlamadan önce, daha da şiddetlenecektir. Bu nedenle hasta olduğunuz süre boyunca yeteri kadar dinlenmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca işlenmiş gıdalardan ve şekerden uzak durmanızda da fayda var. Bununla birlikte, günlük öğünlerinizi atlamamalısınız. Çünkü böyle bir durumda iyileşme süreniz uzayacaktır.

Hangi durumlarda doktora başvurmak gerekir?

Grip, çoğu zaman yeterli dinlenme ve sağlıklı beslenme ile atlatılabilen bir hastalık. Ancak risk grubunda bulunan bazı insanların vakit kaybetmeden profesyonel olarak tedavi edilmesi gerekir. 65 yaşın üzerindekiler, 5 yaşın altındakiler, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar grip söz konusu olduğunda risk grubunda kabul edilir. Bu nedenle bu grupta bulunan kişilerin hastalığın semptomları ortaya çıktığı andan itibaren bir doktora başvurmasında fayda var. Bununla birlikte grip, risk grubunda olmayanların da profesyonel destek almasını gerektirecek bazı durumlara sebep olabilir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç kaybı veya ani baş dönmesi gibi durumlarda da bir doktora başvurmak en doğru yöntem olacaktır.

Gribin, zatürre ve bronşit gibi daha ciddi hastalıklara neden olabileceğini unutmayın!

Çoğu insan, grip olduktan sonraki bir iki hafta içerisinde eski sağlığına kavuşur. Ancak risk grubundaki bazı hastaların ve şiddetli semptomları olan kişilerin, iyileştikten sonra daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşması da ihtimal dahilindedir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, gribe bağlı zatürre veya bronşit gibi hastalıklara yakalanmış olabilirsiniz. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey, vakit kaybetmeden doktorunuza görünmektir…