Metabolik sendrom nedir, kimlerde görülür?

Çocukluk döneminde televizyon karşısında geçirdiğiniz saatlerin, yetişkinlik döneminde kan parametrelerinizi bile etkileyebileceğini söylesem... Pediatris dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırma, daha fazla televizyon izleyen çocukların yetişkinlik döneminde metabolik sendrom geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor. 879 bireyin değerlendirildiği çalışmada, 5 ile 15 yaşları arasında daha fazla televizyon izleyenlerin, 45 yaşında bu koşullara sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğu bulunmuş. Televizyon izleme süreleri ise 5, 7, 9, 11, 13 ile 15 yaşlarında değerlendirilmiş ve ortalama izleme süresi ise her gün iki saatten fazla. Çocuklukta daha fazla televizyon izleme süresi ayrıca daha yüksek vücut ağırlığı ve obezite riski ile de ilişkilendirilmiş. Erkeklerin kızlara göre daha fazla televizyon izlediği ve metabolik sendrom riskinin de erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olduğu da sonuçlar arasında. Erkeklerde bu oran yüzde 34 iken kadınlarda ise yüzde 20 olarak bulunmuş.

İlk adım değişiklik

Metabolik sendrom, modern çağda kalp hastalıkları ve diyabet gelişiminin en önemli sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Modern yaşam ve iş hayatı maalesef beraberinde hareketsizliği de getirebiliyor, bu da metabolik sendrom riskinde artışla karşımıza çıkıyor. Sedanter yani hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlar, dengesiz beslenenler ve yoğun stres altında bulunanlar, metabolik sendromun en çok karşılaşıldığı kişileri oluşturuyor.