Her Eve Lazım: İlk Yardım Çantasında Neler Olmalı?

İlk yardım çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri araştırdık ve derledik. İşte ilk yardım çantasında olması gereken temel malzemeler

Heimlich Manevrası gibi ilk yardım yöntemlerini bilmek kadar ilk yardım çantaları da oldukça önemli. İlk yardım çantaları yaşanabilecek kaza ve yaralanmalara karşı hayati önem taşır. Eskiden birçoğumuzun evinde ecza dolabı bulunurdu. Ne yazık ki günümüz şartlarında aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Yaşanabilecek olumsuzlukları en az hasarla atlatmak için temel malzemelerden oluşan bir ilk yardım çantası hazırlamanız şart. Peki ilk yardım çantası tam olarak nedir, nasıl hazırlanır ve temel ilk yardım malzemeleri nelerdir? Tüm bu soruların cevabını sizler için araştırdık ve derledik. İşte ilk yardım çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler ve temel ilk yardım çantası malzemeleri…

İlk yardım çantası nedir?



İlk yardım; yaşanabilecek kaza ve yaralanmalarda, hastayı sağlık kuruluşuna götürene dek durumunun kötüye gitmesini önlemeye yönelik yapılan uygulamalardır. Bilinçli ve doğru bir ilk yardım, hayati önem taşır. Bu nedenle evinizde, arabanızda ve iş yerinizde temel malzemeleri içeren bir ilk yardım çantası bulundurmanız gerekir.

İlk yardım çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler neler?



İlk olarak ilaçların bir ilk yardım malzemesi olmadığını bilmelisiniz. Yanlış uygulanan ilaçlar, hastayı iyileştirmeyeceği gibi durumunun kötüleşmesine neden olabilir. İlk yardım çantasını çocukların ulaşamayacağı, güneş ışığından uzak, kuru ve kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza etmelisiniz. Ek olarak evde yaşayanları ve iş arkadaşlarınızı ilk yardım çantasının yeri hakkında bilgilendirmelisiniz. Ayrıca kullanılan malzemelerin yerini hemen doldurmalı, çantadaki malzemelerin son kullanma tarihini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Kullanacağınız çantanın su geçirmez bir çanta olmasında da fayda var. Son olarak kronik hastalığı olan bir yakınınız varsa o kişinin ihtiyaç duyabileceği yedek ilaçları da ilk yardım çantasında bulundurmayı unutmamalısınız.

Temel bir ilk yardım çantası için ihtiyaç duyabileceğiniz ilk yardım çantası malzemeleri ile devam edelim: Yapışkan rulo bant



Yaraları sarmak için kullanabileceğiniz rulo bantlar, doğru ve etkili bir ilk yardımın vazgeçilmez parçalarından biridir. Yapışkan rulo bantları internetten temin edebileceğiniz gibi eczaneden de satın alabilirsiniz.

Rulo sargı bezi



Adından da tahmin edebileceğiniz üzere rulo sargı bezleri, yaraları sarmak için kullanılır. Her ilk yardım çantasında bulunması gereken ilk yardım malzemeleri arasındadır.

Yara bandı



Ufak yaralanmalarda kullanabileceğiniz yara bantları, ihtiyaç duyabileceğiniz bir başka temel malzeme.

Gazlı bez



Çok ince gözenekli olan bu bezler, yarayı sterilize etmek mikrop kapmasını önlemek için kullanılır.

Elastik bandaj



Burkulma ve incinmelerde kullanabileceğiniz elastik bandajlar, bir başka temel ilk yardım malzemesi.

Lastik eldiven



Yaralanmalara müdahale ederken yaranın mikrop kapmaması için lastik eldiven kullanmanız gerekir.

Çengelli iğne



Sargıları tutturmak için kullanacağınız çengelli iğneler, rulo bantların yeterli olmadığı anlarda hayat kurtarıcı olabilir. .

Makas



Konu temel ilk yardım malzemeleri olduğunda akla gelen ilk malzemelerden biri de makas. Sargı malzemelerini ve yaralanan kişinin kıyafetlerini kesmek için kullanabileceğiniz makaslar, ilk yardım çantanızda mutlaka bulunması gereken eşyalardan biri.

Cımbız



Kıymık ve diken batması durumunda kullanabileceğiniz cımbızlar, yarayı hızlı bir şekilde temizlemek için şart. Bu tip durumlarda ellerinizi kullanmak yaranın enfeksiyon kapmasına, diken ya da kıymığın daha derine inmesine neden olabilir.

Turnike



Kol ve bacakta oluşan kanamaları durdurmak için kullanılan turnikeler, ilk yardım çantanızda mutlaka bulunması gereken malzemelerden biri.

Hidrofil pamuk



Pansumanın önemli bir parçası olan hidrofil pamuklar, gazlı bezin üzerine uygulanır. Bu sayede gazlı bezden sızan kanamayı durdurur.

Fener



Takdir edersiniz li ilk yardım çantasını kullanacağınız ortamı önceden tahmin etmeniz pek de mümkün değil. Bu nedenle çantanızda bir adet fener bulundurmanızı öneriyoruz.

Batikon



Yaraların mikrop kapmasını engelleyen batikon, çantanızda bulundurmanız gereken en temel ilk yardım malzemeleri arasında.

Üçgen sargı



Oldukça pratik bir kullanıma sahip olan üçgen sargılar, yaralara hızlı bir şekilde müdahale etmek için idealdir.

Hazır ilk yardım çantalarıyla listemizi sonlandıralım!



Dilerseniz ilk yardım malzemelerini tek tek satın almak yerine hazır olarak satan ilk yardım çantalarından satın alabilirsiniz. Kamp, yolculuk ya da iş için özel olarak hazırlanan bu çantalar; temel malzemeler dışında ihtiyaç duyabileceğiniz ekstra malzemeleri de içerir.