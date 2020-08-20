Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden biri daha ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Kızılbaş sakinlerinden olan Salih Gökdel, bugün sabah hayata gözlerini yumdu.

Kızılbaş bölgesinde sevecen ve babacan kişiliğiyle bilinen Gökdel'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Gökdel, iki çocuk babasıydı.