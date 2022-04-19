“Gerekli önlemleri almadan açık havaya çıkmayın”

Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu hava yine bölgemizde etkili oluyor…

Toz zerreciklerinin Salı gününe kadar ülkede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Altunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küçük çocuklu aileler, alerjik, astım hastası, hassas bünyeli kişilerin gerekli önlemleri almadan açık havaya çıkmaması konusunda uyardı.

Dr. Altunç “Bu dönemde alerjik öksürükler, horoz öksürüğü ve astım atakları çok daha sık görülmektedir” ifadelerini kullandı.



