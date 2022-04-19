banner762
banner815
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
52 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
12 0
 
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
11 0
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
204 0
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
18 0
94 0
Efsane’nin Boğaz keyfi
Efsane’nin Boğaz keyfi
52 0
banner797
banner794

“Gerekli önlemleri almadan açık havaya çıkmayın”

banner476

Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu hava yine bölgemizde etkili oluyor…

banner825
“Gerekli önlemleri almadan açık havaya çıkmayın”
Toz zerreciklerinin Salı gününe kadar ülkede etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Altunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küçük çocuklu aileler, alerjik, astım hastası, hassas bünyeli kişilerin gerekli önlemleri almadan açık havaya çıkmaması konusunda uyardı.
Dr. Altunç “Bu dönemde alerjik öksürükler, horoz öksürüğü ve astım atakları çok daha sık görülmektedir” ifadelerini kullandı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.