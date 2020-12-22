"Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız"

Pilli ‘Gerekirse 25’inden sonra radikal kararlar alırız. Biz halkımızın sağlığı için gereken ne ise yapacağız. Gerekirse kapanacağız 21 gün sokağa çıkma yasağı koyacağız. 24’üne kadar gelecek rakamlara göre radikal tedbir alıp hükümetle birlikte 21 gün kapatabiliriz’ dedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı 50+1 programında Temmuz ayından bu yana yerel vakalarda artış görüldüğünü belirterek gerekmesi halinde 25 Aralık’tan itibaren kapanma da dahil radikal kararlar alabileceklerini söyledi.

Pilli ‘Gerekirse 25’inden sonra radikal kararlar alırız. Biz halkımızın sağlığı için gereken ne ise yapacağız. Gerekirse kapanacağız 21 gün sokağa çıkma yasağı koyacağız. 24’üne kadar gelecek rakamlara göre radikal tedbir alıp hükümetle birlikte 21 gün kapatabiliriz’ dedi.

Dün 16’sı yerel 17 vaka çıktığını da hatırlatan Pilli, Güney Kıbrıs kaynaklı bulaşın daha fazla olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Pilli ‘Bulaş şimdi Türkmenköy, Pile ve Akdoğan çevresindedir. O bölge için Güneyle ilgili bir tedbir de bugün alınacaktır’ diye konuştu.

Pilli, yılbaşını daha rahat geçirmek için 24’üne kadar herkesin daha sıkı tedbirler almasını istedi.