Dinçyürek: “Beyan edilmeyen yeşil reçeteli ilaçlar ülkeye giremeyecek”

Yeşil reçetenin ülkeye girişinde sorun oluşturduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Dinçyürek, polis ile iş birliğinin yapıldığı çalışmalar sonrasında beyan edilen ilaçlar dışında ülkeye yeşil reçeteli ilaçların giremeyeceğinin altını çizdi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, beyan edilmeyen yeşil reçeteli ilaçların ülkeye girmeyeceğini belirterek, bu hususta polis ile iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Kıbrıs Postası TV’de “Sabah Postası” programına konuk oldu.

Dinçyürek, beyan edilmeyen yeşil reçeteli ilaçların ülkeye girmeyeceğinin altını çizerek, polis ile iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Bakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde çalışır durumda olan tomografi cihazının Cengiz Topel Hastanesi'ne kurulacağını, Gazimağusa Devlet Hastanesi için alınan üst düzey tomografi cihazının da montaj çalışmalarının başladığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı bütçesine değinen Dinçyürek, sağlık bütçesinin Cumhuriyet Meclisi’nde geçen yasa ile sınırlı olmadığını, Türkiye’nin ayırdığı kaynakların sağlığa sağladığı imkanlar ile de KKTC’de hastanelerin ihtiyaçlarının giderildiğini vurguladı.

KKTC’de yapılacak bir çok projenin, Türkiye tarafından onaylanıp kullanım imkanı sağlanacağını açıklayan Dinçyürek, “Projeler hayata geçtiği takdirde sağlık için yapılacak çok güzel şeyler var” diye konuştu.

Dinçyürek, sağlık merkezlerinde eksik ilaç olmadığını belirterek, “Süreç içerisinde yapılan ortak çalışmalar ile bu sorunu çözdük” dedi.



"Hastanın mağdur olmayacağı ortamı yaratmak en temel görevimiz"



Sağlık merkezlerinde ilaç eksikliği olduğuna yönelik şikayetler geldiğini ve sağlık merkezlerine hangi ilaçların eksik olduğunu sorduklarını söyleyen Dinçyürek, ilaç eksikliğinin çözüldüğü noktada, hastanın mağdur olmayacağı ortamı yaratmanın yapılması gereken en temel görevlerden biri olduğunu söyledi.



"İlaçların tedarik edilmesi hastaların ilaca erişmesi anlamına gelmez"



Dinçyürek, ilaçların tedarik edilmesinin hastaların ilaçlara erişmesi anlamına gelmediğini belirterek, uygulamadaki aksamalardan dolayı hastaların ilaca erişememe sorununu ortadan kaldırmak için çalışmaların başladığını açıkladı.

"Mağusa hastanelerine" üst düzey hizmetin verilebileceği projelerin tamamlandığını da belirten Dinçyürek, “Türkiye’den çok kısa süre içerisinde onay beklediğimiz yatırımlarımız var” dedi.

Dinçyürek, hükümet içinde değerlendirme yapılarak, 112 ile ilgili tüm yasaların ele alındığını da belirtti.

Ülke genelinde bulunan hastanelerin yoğum bakımlarının dolu olmasının büyük bir problem olduğunu söyleyen Dinçyürek, “Kamu hizmetlerinden yetki aldık, ilave 103 hemşireyi kadroya alıyoruz. Bu durum bize hareket imkanı sağlayacak, bütün çabamız hastalar için” diye konuştu.

Süresi geçmiş yeşil reçeteli ilaçların imhası konusuna da değinen Dinçyürek, yeşil reçetenin kötü kullanımını ortadan kaldırmak ve denetimini sağlamak için kurulan komitenin paydaşlarla oluşturulduğunu belirtti.



"Beyan edilen ilaçlar dışında ülkeye yeşil reçeteli ilaçlar giremeyecek"



Yeşil reçetenin ülkeye girişinde sorun oluşturduğunu söyleyen Dinçyürek, polis ile iş birliğinin yapıldığı çalışmalar sonrasında beyan edilen ilaçlar dışında ülkeye yeşil reçeteli ilaçların giremeyeceğinin altını çizdi.

Son kullanım tarihi gelmiş ilaçların imha edilmesinde yaşanan problemle ilgili tüm çalışmaların başlandığını açıklayan Dinçyürek, süresi biten yeşil reçeteli ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne tutanak tutularak teslim edildiğini belirterek, “Denetim ile birlikte 1.5 ton yeşil reçeteyi imha ederek, yeşil reçetenin kötü kullanımının önüne bloklar çektik” dedi.

Dinçyürek, Girne Hastanesi’nin 2024 yılı içerisinde tamamen kullanıma hazır olacağını söyleyerek, “Girne Hastanesi 2024’de hayat bulacak” dedi.

