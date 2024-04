Çocuklar aşıya erişemiyor

Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Ceyhun Dalkan, ülkede bir yıldan uzun süredir çocuklar için kamudan aşıya erişimde sorunlar yaşandığına dikkat çekti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Aşı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkedeki aşı takviminin güncellenmesini talep etti.HPV, rotavirüs ve meningokok aşılarının çocukluk çağı aşı takvimine eklenmesi, erişkin aşılama programının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Tabipler Birliği, bunların devlet tarafından ücretsiz sağlanması talebini dile getirdi.Ülkede 1 yıldan uzun süredir çocuklar için kamudan aşıya erişimde sorunlar yaşandığını belirten Dalkan, şunları da kaydetti:“Reçete ile herkese verilen aşı uygulaması kaldırılmasından beri çocukların aşı zamanlamalarında, aşıya erişimde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Aşıya kolay erişim ülkemizde yaşayan her çocuğun en önemli ve ihmal edilemez sağlık hakkıdır. Bir an önce aşı takip sistemi kurulmalı ve kamu özel tüm çocuk hekimleri ücretsiz aşıları uygulayabilmelidir.”