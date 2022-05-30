Yeni bir salgın iddiası: Çileklerden yayılmış olabilir Gizemli hepatit, maymun çiçeği virüsünün ardından şimdi de "Hepatit A" salgını gündeme geldi. Salgının bazı zincir marketlerde satılan organik çileklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Dünya koronavirüs pandemisini atlatmaya çalışırken peş peşe yeni salgın iddiaları gündeme geliyor. Gizemli hepatit, maymun çiçeği virüsünün ardından şimdi de “Hepatit A” salgını riski konusunda uyarılar yapıldı. Salgının bazı zincir marketlerde satılan organik çileklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

ABD ve Kanada’daki çeşitli sağlık kurumları, mart ve nisan aylarında satın alınan organik çileklerle potansiyel olarak bağlantılı bir Hepatit A salgını araştırıyor.





ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicileri Aldi, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe’s, Walmart ve diğer büyük zincirler gibi büyük marketlerde satılan FreshKampo ve HEB çilek markalarını yememeleri konusunda uyardı.

17 VAKA TESPİT EDİLDİ

ABD’de 15’i Kaliforniya’da, biri Minnesota’da ve biri Kuzey Dakota’da olmak üzere toplam 17 vaka ve 12 hastaneye yatış bildirildi.

FDA, California, Minnesota ve Kanada’da bildirilen Hepatit A vakalarının organik çilek markalarını satın alanlara kadar takip edildiğini söyledi. Ajans, dondurulmuş meyvelerin çöpe atması gerektiği konusunda uyardı.



FDA tarafından yapılan açıklamada, “Epidemiyolojik ve geri izleme verileri, 5 Mart 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında satın alınan FreshKampo ve HEB markaları olarak satılan taze organik çileklerin bu salgında olası bir hastalık nedeni olduğunu gösteriyor” denildi.