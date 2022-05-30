Geçitköy'deki yangının sebebi çöp kamyonu

Özçelik: “Geçitköy’deki yangının bir çöp kamyonunun iletim hatlarına zarar vermesi sonucu olduğunu doğrulayacak emarelere ulaştık”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, Geçitköy’de cuma günü meydana gelen yangının, bir çöp kamyonunun iletim hatlarına zarar vermesi sonucu olduğunu doğrulayacak emarelere ulaştıklarını söyledi.

Özçelik konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek olarak olay yerinde teknik ekiplerle yapılan incelemede, konu edilen kamyon olayını doğrulayacak emarelere ulaşıldığını, ulaşılan bilgilerin polis teşkilatı ile de paylaşıldığını kaydetti.

Özçelik’in açıklaması şöyle;

“27-05-2022 tarihinde ülkemizin en güzel doğa parçalarından birisi olan Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketi hakkında Kıb-Tek olarak açıklama yapma gereği oluşmuştur.

27-05-2022 tarihinde yaşanan ve basında çıkan bazı haberlere göre felaketin elektrik iletim hatlarının kıvılcım atması ile başladığı yayınlanmaktadır.

Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığına bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu felaketin başladığı yönündedir.

Kıb-Tek olarak olay yerinde Teknik ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz incelemede konu edilen kamyon olayını doğrulayacak emarelere ulaşılmıştır.

Ulaşılan bilgiler Polis Teşkilatımız ile de paylaşılmış olup, yaşanan felaketin tekrarlanmaması için herkesin en üst düzeyde dikkat etmesini arzulamaktayız.”