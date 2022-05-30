banner762
banner815
40 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
5 0
 
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
27 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
53 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
26 0
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
Şöhretler Atatürk’te sahaya çıktılar
124 0
banner797
banner794

Geçitköy'deki yangının sebebi çöp kamyonu

banner476

Özçelik: “Geçitköy’deki yangının bir çöp kamyonunun iletim hatlarına zarar vermesi sonucu olduğunu doğrulayacak emarelere ulaştık”

banner825
Geçitköy'deki yangının sebebi çöp kamyonu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, Geçitköy’de cuma günü meydana gelen yangının, bir çöp kamyonunun iletim hatlarına zarar vermesi sonucu olduğunu doğrulayacak emarelere ulaştıklarını söyledi.

Özçelik konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek olarak olay yerinde teknik ekiplerle yapılan incelemede, konu edilen kamyon olayını doğrulayacak emarelere ulaşıldığını, ulaşılan bilgilerin polis teşkilatı ile de paylaşıldığını kaydetti.

Özçelik’in açıklaması şöyle;

“27-05-2022 tarihinde ülkemizin en güzel doğa parçalarından birisi olan Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketi hakkında Kıb-Tek olarak açıklama yapma gereği oluşmuştur.

27-05-2022 tarihinde yaşanan ve basında çıkan bazı haberlere göre felaketin elektrik iletim hatlarının  kıvılcım atması ile başladığı yayınlanmaktadır.

Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığına bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu felaketin başladığı yönündedir.

Kıb-Tek olarak olay yerinde Teknik ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz incelemede konu edilen kamyon olayını doğrulayacak emarelere ulaşılmıştır.

Ulaşılan bilgiler Polis Teşkilatımız ile de paylaşılmış olup, yaşanan felaketin tekrarlanmaması için herkesin en üst düzeyde dikkat etmesini arzulamaktayız.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.