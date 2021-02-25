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Boyun ve Sırt Ağrılarına Kısa Sürede Veda Etmek İsteyenlerin Yapması Gereken 8 Şey

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Siz de bitmek bilmeyen boyun ve sırt ağrılarından şikayetçi misiniz? Bu ağrılardan hızlı bir şekilde kurtulmak için yapmanız gerekenleri yazdık!

Boyun ve Sırt Ağrılarına Kısa Sürede Veda Etmek İsteyenlerin Yapması Gereken 8 Şey
 

Vücudumuz, yaşam tarzımızla ilgili bir sorun olduğunda bunu bize çeşitli yollarla bildirir. Kas spazmları da bu yollardan biridir. Günümüzde pek çok insan, günlerinin büyük bir çoğunluğunu ekran karşısında geçiriyor. Bu durum da çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Eğer siz de bitmek bilmeyen boyun ve sırt ağrılarından şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz! Bu ağrılardan kısa süre içerisinde kurtulmak için yapmanız gerekenleri araştırdık ve yazdık. Bu maddeleri uygulayarak siz de boyun ve sırt ağrılarına veda edebilirsiniz! İşte bitmek bilmeyen sırt ve boyun ağrılarına çözüm olacak 8 şey…

1. Sıcak-soğuk terapisi uygulayın

 

Uzmanlar, ilk 48 ila 72 saat boyunca ağrılı bölgeye buz uygulanmasını öneriyor. Tabii bu uygulamaların 10-20 dakikayı geçmemesi şart! Buz, iltihabı önlemeye ve ağrılı bölgeyi uyuşturmaya yardımcı olur. Eğer buz kompresinin ardından ağrılarınız hala devam ediyorsa ve bölgede sertlik varsa ılık bir duş almalı ve bölgeye sıcak kompres uygulamalısınız. Bu sayede kan akışını arttırabilir, kas gerginliğini azaltabilirsiniz.

2. Nazikçe masaj yapın

 

Bir profesyonelden yardım almak daima iyi bir fikirdir. Ancak ağrılarınız çok ciddi değilse yakınlarınızdan da yardım isteyebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey, olabildiğince nazik olmak. Ağrılı bölgeye hafifçe bastırarak 5-10 dakika boyunca masaj yaparsanız bölgedeki gerginliği azaltabilirsiniz.

3. Bol bol su için

Su içmenin sağlığımız için önemini artık hepimiz biliyoruz. Uzmanlar, gün içerisinde yeterli miktarda su içilmediği takdirde kas spazmları ve krampları yaşanabileceğinin altını çiziyor. Ağrısız bir güne uyanmak istiyorsanız günde en az iki litre su içmeniz şart!

4. Aşamalı olarak egzersiz yapın

  boyun ve sırt

Eğer sık sık boyun ve sırt ağrıları yaşıyorsanız bunun sebebi fiziksel aktiviteleriniz olabilir. Uzmanlar, ağrılarla mücadele etmek için ilk olarak birkaç gün dinlenmeyi, ardından hafif egzersizler yapmayı öneriyorlar. Bu birkaç günlük dinlenme süresi içerisinde koşmaktan, dans etmekten, mekik çekmekten ve ağır şeyler kaldırmaktan kaçınmanız gerekiyor. Dinlenerek geçirdiğiniz birkaç günün ardından hafif esneme hareketleri yapabilir, çeşitli egzersizlerle kaslarınızı rahatlatabilirsiniz.

5. Yastığınızı değiştirin

 

Boyun ve sırt ağrılarının bir diğer nedeni de yanlış yastık seçimidir. Eğer sürekli tekrar eden boyun ve sırt ağrıları yaşıyorsanız yastığınızı değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Tercih edeceğiniz yastığın memory foam adı verilen hafızalı sünger yastıklardan olmasında fayda var. Ek olarak yastığınızın yüksek ya da sert olmaması gerektiğini de hatırlatalım!

6. Gerekiyorsa yumuşak bir boyunluk kullanın

  boyun ve sırt

Yumuşak boyunluk takmak, hareketlerinizi önemli ölçüde sınırlar. Bu da boynunuzu ve sırtınızı ağrıtabilecek hareketlerden kaçınmanızı sağlar. Tabii boyunluk kullanmadan önce doktorunuzla görüşmekte fayda var!

7. Uzanın ve rahatlayın

Boyun ve sırt ağrıları, dinlenemeniz gerektiğinin açık bir göstergesidir. Uzmanlar, ağrıyı dindirmek için sırt üstü uzanmayı ve başınızın ve dizlerinizin altına bir yastık yerleştirmeyi önerirler. Bu deneyimi daha da rahatlatıcı hale getirmek için sevdiğiniz bir parçayı dinleyebilirsiniz!

8. Geleceği düşünün!

boyun ve sırt

Boyun ve sırt ağrılarını engellemenin birçok yolu vardır. Hali hazırda yaşadığınız ağrıların üstesinden geldikten sonra bu ağrıları tekrar yaşamamak için dikkat etmeniz gereken şeyleri hemen sıralayalım!

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