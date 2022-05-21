Sizin Dünyanız: Rasime Öner

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Tek kelime bana az gelir sanırım, sevecen, neşeli ve yardımsever diyebilirim
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
İşimi her zaman severek ve rahatlıkla söyleyebilirim ki hakkını vererek yaptım; ama gerçeği söylemek gerekirse üç kez girdiğim üniversite sınavında ilk tercihim hep Elektrik Mühendisliği olmuştu.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
El işlerim, kitaplarım ve mutfak.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çocukların ve kadınların istismar edilmesi.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yaşantım boyunca olumsuz giden hiçbir şeyden pişmanlık duymadım,’ o da bir öğretidir’ dedim ve önüme bakıp devam ettim
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Sağıklı olmam. Tek bir hayatımız var, ve onun sonunun geldiğini hissedince ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Sağlıklı olmak en büyük sevinç.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Yıl 2016 meme kanserini yenip hayata yeniden doğmam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Hakan Mengüç, Gitmeli Miyim Kalmalı Mıyım.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Anlık bir duygu, her tarzı severek dinlerim. Ama, Mabel Matiz, Şebnem Ferah ve Rafet el Roman’ı biraz daha çok severek dinliyorum. Günlerce Hakan Altun dinlediğim de oluyor.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
En Soğuk Düşman
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kahve fincanı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımda ve hayatımda hiçbir gereksize yer yok.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Parfüm ve kitaba hayır diyemem.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Ben böyle iyiyim, inadımı da sabrımı da seviyorum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kendime olan güvenim. Yaparım, olur dersem bitmiştir.
OLMASA DA OLUR...
O kadar çok gereksiz var ki, mesela mide bulandıran yurdumdaki belirsizlik.
OLMAZSA OLMAZ...
Soluyacağımız temiz bir hava,
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Mutfakta olmak beni mutlu ediyor ve iyi yemek yaptığım söylenir. Misafir ağırlamayı seviyorum. Yeni tarifler denemekten çekinmem. Pasta, tatlı eksik olmuyor.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
DÜNYA Barış içinde yaşıyacağımız, çocukların ölmeyeceği, zamların olmayacağı, baskısız, bağlantısız özgür bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Bir çocuğun gülüşü, bir kuşun ötüşü, bir çiçeğin açışı, bazen de denizin dalgası.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Nelson Mandela, dünyanın en ünlü mahkumu, ışıklar üzerinde olsun.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Seyşell adaları.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Mesleğimden değil ama memuriyetten artık emekliyim. Arkeoloji ile ilgili çalışmaları takip ediyorum ve görmediğim yerleri gezip görmeyi dağarcığımı her gün zenginleştirmeyi planlıyorum.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
18 – 24 Mayıs Dünya Müzeler Haftası, sizin aracılığınızla, tüm meslektaşlarımın, müzecilerin ve müze seven tüm dostların haftasını kutluyorum. Teşekkür ederim.
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