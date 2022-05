Sizin Dünyanız: Rasime Öner

Bugünkü konuğum 18 – 24 Mayıs Dünya Müzeler Haftası dolayısıyla seçtiğim çok özel bir meslek mensubu... Geçmişle geleceğin arasında köprü kurulmasını sağlayan bir kadın... Merakını, sabrını ve tecrübesini eğitimiyle birleştirip geçmişe bakmamıza yardımcı olan Arkeolog Rasime Öner... Dünya müzelerinde gördüğümüz kültür miraslarını büyük emeklerle bize kazandırdıkları için ona ve meslektaşlarına teşekkür borçluyuz...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Tek kelime bana az gelir sanırım, sevecen, neşeli ve yardımsever diyebilirimİşimi her zaman severek ve rahatlıkla söyleyebilirim ki hakkını vererek yaptım; ama gerçeği söylemek gerekirse üç kez girdiğim üniversite sınavında ilk tercihim hep Elektrik Mühendisliği olmuştu.El işlerim, kitaplarım ve mutfak.Çocukların ve kadınların istismar edilmesi.Yaşantım boyunca olumsuz giden hiçbir şeyden pişmanlık duymadım,’ o da bir öğretidir’ dedim ve önüme bakıp devam ettimSağıklı olmam. Tek bir hayatımız var, ve onun sonunun geldiğini hissedince ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Sağlıklı olmak en büyük sevinç.Yıl 2016 meme kanserini yenip hayata yeniden doğmam.Hakan Mengüç, Gitmeli Miyim Kalmalı Mıyım.Anlık bir duygu, her tarzı severek dinlerim. Ama, Mabel Matiz, Şebnem Ferah ve Rafet el Roman’ı biraz daha çok severek dinliyorum. Günlerce Hakan Altun dinlediğim de oluyor.En Soğuk DüşmanKahve fincanı.Dolabımda ve hayatımda hiçbir gereksize yer yok.Parfüm ve kitaba hayır diyemem.Ben böyle iyiyim, inadımı da sabrımı da seviyorum.Kendime olan güvenim. Yaparım, olur dersem bitmiştir.O kadar çok gereksiz var ki, mesela mide bulandıran yurdumdaki belirsizlik.Soluyacağımız temiz bir hava,Mutfakta olmak beni mutlu ediyor ve iyi yemek yaptığım söylenir. Misafir ağırlamayı seviyorum. Yeni tarifler denemekten çekinmem. Pasta, tatlı eksik olmuyor.DÜNYA Barış içinde yaşıyacağımız, çocukların ölmeyeceği, zamların olmayacağı, baskısız, bağlantısız özgür bir dünya.Bir çocuğun gülüşü, bir kuşun ötüşü, bir çiçeğin açışı, bazen de denizin dalgası.Nelson Mandela, dünyanın en ünlü mahkumu, ışıklar üzerinde olsun.Seyşell adaları.Mesleğimden değil ama memuriyetten artık emekliyim. Arkeoloji ile ilgili çalışmaları takip ediyorum ve görmediğim yerleri gezip görmeyi dağarcığımı her gün zenginleştirmeyi planlıyorum.18 – 24 Mayıs Dünya Müzeler Haftası, sizin aracılığınızla, tüm meslektaşlarımın, müzecilerin ve müze seven tüm dostların haftasını kutluyorum. Teşekkür ederim.