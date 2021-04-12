Girne - Lefkoşa anayolunda beton bariyerlere çarparak kaza yapan araç cayır cayır yandı, iki kişi yaralandı



Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde önceki gün kaza yapan araç, alev alıp cayır cayır yandı, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza saat 15:50 sıralarında meydana geldi.

41 yaşındaki Hüseyin Biricik, yönetimindeki KD 328 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrederken Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Hüseyin Uçar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

