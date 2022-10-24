Kıbrıs’ta ilkleri başaran bir profesör: Ferhat Erişir

Ülkede sağlık alanında birçok ilke imza atan, Türkiye’de dahil yapılmayan operasyonları KKTC’de yapmayı başaran Prof. Ferhat Erişir, herkesin alkışlayarak okuduğu önemli bir başarı hikayesinin kahramanı…

O, ülkenin gururu, gerçek bir başarı öyküsü… Prof. Ferhat Erişir, Kıbrıs’ın yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri.Sağlık için, ülkesi için, hastalara şifa dağıtmak için durmadan çalışan çabalayan bir Kıbrıslı Türk profesör…Herkesin alkışlayarak okuduğu önemli bir başarı hikayesinin kahramanı olan Prof. Ferhat Erişir, bugüne kadar başardıklarıyla geniş kitlelerin hayranlık duyduğu bir isim.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Ferhat Erişir, ülkede sağlık alanında birçok ilki başardı.Ayni zamanda, yüz germe, burun estetiği, göz altı ve göz üstü torbaları ile dudak ve çene operasyonlarını içeren yüz estetiği uzmanlığı da bulunan Prof. Erişir, Türkiye Yüz Estetik Cerrahi Derneği’nin de ilk kurucularından.40 yıl boyunca İstanbul’da yaşayan ve uzun yıllar Türkiye’de on binlerce hastaya şifa dağıtan, binlerce doktorun da yetişmesine katkı veren Prof. Dr. Ferhat Erişir, 2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden emekli olarak Kıbrıs’a kesin dönüş yaptıktan sonra ülkemizde tıp alanında sayısız başarıyla imza atmayı başardı.KKTC’de yapılmayan birçok operasyonu gerçekleştirerek hastaları sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Ferhat Erişir, ülkemizde birçok ameliyatın yapılmasını da sağlayarak hastaların kendi ülkelerinde sağlığına kavuşmasını sağladı.Herkesin onur ve gurur duyduğu Prof. Dr. Ferhat Erişir başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, yumuşak damak kanseri teşhisi konulan bir hastaya, kanserli bölge temizlenerek yanak mukozasından yeni damak yapıldı.Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu operasyon hastanın yemek yeme, yutma ve konuşma fonksiyonunun korunması açısından ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıdığını ifade etti.YDÜ Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi’ne üst damakta şişlik şikayetiyle başvuran hastaya kafatasının üç boyutlu modeli yapılarak Prof. Dr. Erişir ve ekibi tarafından model üzerinden ameliyat yapıldı.Yapılan operasyonda dişlerle birlikte çıkarılan üst çene kemiği yerine yerleştirilen damak protezi YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi tarafından hazır hale getirilerek, operasyon sırasında hastaya uygulandı.“Hastanın üst çene kemiği ve dişlerinin yarısı alınarak, sinüsün içerisinde yer alan tümörlü doku çıkarıldı” şeklinde yapılan işlemi özetleyen Prof. Dr. Ferhat Erişir, üç boyutlu model ile operasyonun ülkemizde ilk defa yapıldığına dikkat çekti.Yıllardır yüzündeki şiddetli ağrılar nedeniyle yurt içi ve yurt dışında birçok doktora görünen ve çoğunluğu burun olmakla beraber boyun, çene operasyonları geçiren ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine YDÜ Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi bölümüne müracaat eden hastaya dünyadaki 32. ameliyat yapıldı.Gerekli radyolojik ve klinik muayeneleri yapıldıktan sonra hastaya literatür taramalarında bugüne kadar dünya üzerinde sadece 31 kişide karşılaşılan Pterygoid Hamulus Sendromu teşhisi kondu.Literatür kayıtlarında Türkiye’de dahil yapılmayan bu operasyon Prof. Dr. Ferhat Erişir tarafından KKTC’de yapıldı.KKTC’de kendi alanında birçok ilklere imza atan Prof. Dr. Ferhat Erişir, bine yakın hastaya boyun ve göz estetiği, binlerce hastaya da rinoplasti, septoplasti, tonsilektomi, adenoidektomi, tükürük bezi ameliyatı, kulak zarı mikrocerrahisi ve uyku apnesi operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi.Prof. Dr. Ferhat Erişir, yıllardır biriktirdiği deneyimleriyle Kıbrıs halkına hizmet vermenin kendisini huzurlu ve mutlu ettiğini belirtti.Baf kasabasının yaklaşık 23 km kuzeybatısında yer alan Arodez köyünde 1953 yılında doğan Erişir, orta halli çiftçi bir ailenin çocuğu.Fakirliği, esareti yaşayan Erişir, delik ayakkabısına araba lastiklerinden yaptığı yama ile yolda yürürdü.Çocukluğunu, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı günlerde geçiren Erişir, o dönemlerde hem çalıştı hem de okudu.Ortaokul yıllarında doktor olma hayalini kendine hedef olarak belirleyen Erişir, öğrencilik ve mücahitlik görevini yerine getirdikten sonra 1972’de Türkiye’ye giderek İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitime başladı ve 1979 yılında da mezun oldu.Tıp fakültesinde okurken yaz tatillerinde her yıl İngiltere’ye giden ve orada garsonluk veya bulaşıkçılık yapan Erişir, üç ay içerisinde biriktirdiği parayla tekrar Türkiye’ye döner ve onunla tüm yıl geçinmeye çalışırdı.Erişir, o zamanlarda Türkiye’de bulunmayan ürünleri alır, Türkiye’de satar ve geçimimi temin etmeye çalışırdı. Böylece ailesinin yükünü de hafifletmiş olurdu.Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 2 yıl yurt dışında çalışan Erişir, 1982’de tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne dönerek ‘Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda ihtisasına devam etti.Erişir, uzmanlık eğitiminden sonra akademik kariyer yapmaya karar verdi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda baş asistan olarak çalıştı.1995 yılında doçent ve 2001’de de aynı fakültede profesörlüğe yükseldi.Özel ilgi alanları arasında olan yüz estetik cerrahi ve uyku apnesi hakkında birçok çalışmalar yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir, Türkiye’de kurulan Yüz Estetik Cerrahi Derneği’nin ilk kurucuları arasında yer alıyor.2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden emekli olarak Kıbrıs’a kesin dönüş yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir’in, 100’e yakın ulusal ve uluslararası bilimsel yayını bulunuyor.Kıbrıslı bir Türk olarak bilgi ve birikimlerini ülkesine aktarmak amacıyla bir gün adaya geri döneceği fikriyle başarıdan başarıya koşan Erişir, hiçbir maddi beklentisi olmadan 2018’de KKTC’ye dönerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı olarak görev almaya başlar.Erişir, vatanı ve halkı için neler yapabileceği düşüncesiyle de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ferhat Erişir'in 6 yaşında çekilmiş ilk fotoğrafı (Aradonez köyünde)Erişir, iki kızı ile birlikteErişir’in mücahit yılları