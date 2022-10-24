Estetiğe büyük rağbet

Ülkede estetik ameliyatlara olan talep son dönemde büyük artış gösterdi. Estetik operasyonları 16 yaşa kadar indi. Estetik yaptırma konusunda akla ilk olarak kadınlar gelse de, son yıllarda durum değişti. Günümüzde artık erkekler de kadınlar kadar estetik operasyon yaptırıyor

Tüm dünyada yıllardan beridir süregelen güzelleşme ve gençleşme çabalarına, ülkemizde de rağbet arttı.Kimi zaman estetiksel kaygılara bağlı olarak, kimi zaman ise sağlık açısından bir ihtiyaç olarak tercih edilen estetik cerrahi, dönüştürücü gücü ile her yıl binlerce kişinin bıçak altına yatmasını sağlıyor.Dünyada her geçen gün gelişen ve kendini yenileyen teknoloji, tıp alanında da kendini gösteriyor. Teknolojinin getirdiği olanaklar çerçevesinde estetik ameliyatları da uzun süreli olmaktan çıkıyor.Pandemi sürecinde insanların kendisiyle ilgilenmeye daha fazla zaman bulmuş olması nedeniyle estetik ameliyatlara olan talep son üç yılda büyük artış gösterdi.Uzmanlar kadınların daha fazla botoks, burun, göğüs estetiği ile yağ aldırmak için kendilerine başvurduğunu anımsatarak, KKTC’de de diğer ülkelerde olduğu gibi gün geçtikçe bu ilginin arttığını vurguluyor.Ülkede estetik operasyonunun 16 yaşa kadar düştüğü görülüyor. 16 yaşındaki birçok kız estetik uzmanlarına başvuruyor.Estetik operasyon yaptırma konusunda akla ilk olarak kadınlar gelse de, son yıllarda durum değişti. Günümüzde artık erkekler de kadınlar kadar estetik operasyon yaptırıyorlar ve bunu gizlemiyorlar.Küçük ve düzgün hatlı bir buruna sahip olmak eskiden yalnızca kadınlara yakıştırılırdı. Ancak artık erkekler de orantılı ve daha küçük boyutlarda bir buruna sahip olma konusunda oldukça istekliler.Günümüz teknolojileri ile kolay geçen burun ameliyatlarında çoğunlukla hiçbir problem görülmüyor.Çoğu erkek bahsetmekten kaçınsa da alındaki ve kaş ortasındaki çizgilerinden rahatsızlık duyuyor. Bu bölgelerdeki kırışıklık ve çizgiler hem sert bir ifadeye hem de yaşlanmış bir görünüme sebep oluyor. Bu yüzden birçok kadının yaptığı gibi erkekler de botoks yöntemine başvuruyor.Erkeklerde yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen sarkan göz kapakları, göz kenarları ve kaşlar yorgun bir görünüme sebep oluyor. Bu durumu düzeltmek ve daha canlı bir görünüm için sık sık blefaroplasti ameliyatı tercih ediliyor. Lokal anestezi yapılarak gerçekleştirilen ameliyatta hasta aynı gün taburcu olabiliyor. Düşük kaşları kaldırmak için ise enjeksiyon işleminden yararlanılabiliyor.Ülkemizde bu konuda deneyimli uzmanlar, bazı kişilerin vücudundan şikayetçi olduğunu; küçük de olsa büyük de olsa biri burnundan diğerinin de memesinden, gözünden, göbeğinden şikayet ettiğini ve bu amaçla estetik ameliyat olmak istediğini ifade ediyor.Ülkemizde estetik denilince akla gelen ilk isimlerin başında gelen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Ferhat Erişir, ülkede son dört yılda 37 yıldır yapmadığı kadar estetik operasyonu yaptığını anlattı.Yüz germe, burun estetiği, göz altı ve göz üstü torbaları ile dudak ve çene operasyonlarını içeren yüz estetiği uzmanlığı bulunan Prof. Erişir, estetik operasyonlarına olan talebin çok arttığını vurguladı.İnsanın güzel görünme isteği, arkadaşları arasında daha beğenilir olmayı arzulaması gibi etkenlerle estetiğe başvurduğunu dile getiren Prof. Erişir özellikle genç popülasyonda bu ilginin daha çok olduğunu anlattı.16 yaşındaki kızların, 18 yaşındaki erkeklerin özellikle burun estetiği için başvurduğunu ifade eden Prof. Ferhat Erişir, artık hastaların yarısının kız, yarısının erkekten oluştuğunu belirtti.Pandeminin içinde evde kapalı kalmayla insanların kendi kendini incelemeye başladığını ve buldukları kusurları gidermek için de estetiğe başvurduğunu ifade eden Erişir, orta yaş kadınların ise göz altı torbaları, botoks ve dolguya rağbet gösterdiğini vurguladı.Prof. Ferhat Erişir’in yaptığı başarılı operasyonlardan biri…Burun estetiği… Öncesi ve sonrası