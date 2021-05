Gün olur hiç satış yapmayız

Lefkoşa’nın simge isimlerinden Bereket Fırını sahibi İlker Dağer, pandemi süreciyle işlerinin çok gerilediğini, gün olur satış yapamadıklarını ve daha önceki üretimlerinin 4’te 1’ini ürettiklerini ancak onu bile satamadıklarının altını çizdi “Eşimle beraber evde satmak için sulu yemek yaparız, o yemeklerden iki porsiyon da kendimize ayırırız. Para kazanmayı geçtik el elde baş başta ne yapacağımızı bilemez olduk”

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz.Bugünkü konuğumuz Lefkoşa ve özellikle Büyükhan bölgesinin simgesi olan Bereket Fırını sahibi İlker Dağer. Tam 55 yıldır Bereket Fırınının başında olan İlker Dağer, evli ve bir oğlu, bir de kızı var.Pandemi sürecinin işlerini çok geriye götürdüğünü ifade eden İlker Dağer, “Geçtiğimiz yıl Mart’ta kapandıktan sonra tedirgin olduk. Zira savaşta kurşunun nerden geleceğini bilirsiniz ama bu virüsün nerden geleceği belli olmadığından bir müddet biz de kapattık. Şimdi de yarı açık yarı kapalıyık” dedi. İşlerinin yarı yarıya düştüğünü ve özellikle pazar günlerinin kapalı olmasının kendilerini çok etkilediğini vurgulayan Dağer “Gün olur iş yapmadığımız zamanlar yaşarız. Bizim işimizde günlük tüketim malıdır, ertesi güne kalamaz, yaptığın malı o gün bitireceksin. Başka sektörlerde stok yapabilirsin ama biz ürettiğimizi satmak zorundayız. Eski üretimimizin dörtte birini yaparız, ama onu bile satmakta zorlanırız.”Yaşanan süreç nedeniyle yarı yarıya belki de daha fazla düştüğünü yineleyen İlker Dağer, “Eşimle beraber evde satmak için sulu yemek yaparız, o yemeklerden iki porsiyon da kendimize ayırırız. Para kazanmayı geçtik el elde baş başta ne yapacağımızı bilemez olduk” dedi.Kendisinin atalarından zor zamanlarda yanındaki personele destek çıkmayı öğrendiğini söyleyen Dağer “Başkaları gibi ‘pandemi var’ deyip de insanları işten atmadık maaşlarını, yatırımlarını kesmedik. Herkesin bir düzeni var, yeni doğan çocuğu olabilir, hastası olabilir, borcu olabilir. İnsanları yüz üstü bırakmak bize yakışmaz. Beraberce birlik olarak mücadele etmeye kazandığımızı bölüşmeye çabalarız.”Pandemi nedeniyle çocukların okullara gidemediğini bu nedenle evlerinden ders yaptığını hatırlatan İlker Dağer, ancak bu sürecin hem çocuklara hem ailelere çok zorluk yaşattığını kaydetti. “Şu anda eşim evde 65 yaşında kadın dinleneceği dönemde kızım çalıştığı için torunumla çevrimiçi derse girerler. Bir çığlık, bir kıyamet evin içinde kopar da gider” diyen Bereket Fırını emektarı İlker Dağer, eşinin duruma vakıf olmadığı için zorlandığını ifade etti. Eşinin çok çabaladığını ama 7 yaşındaki torununa söz geçirmenin, onunla uğraşmanın kolay olmadığını belirten Dağer “Giderim eve kadın perişan böyle bir durum var bizde. Bu arada çok şükür ailemizde bulaşan olmadı. Ama ciddi olarak dikkat ederiz” diye de ekledi.Gerek geçmiş gerekse şimdiki hükümetin elindeki imkanlara göre hareket ettiğini ifade eden İlker Dağer, “Şu anda örnek verecek olursam Güney’i vereyim. Güney tarafı 72 ülkeden yardım alır bizim yardım aldığımız yer Türkiye. Aldığımız yardımlar çerçevesinde elinden geleni insanlar yapmaya çalışır zira imkânları yok. İmkânları var da yapmazlar diye düşünmüyorum” dedi.Hükümetin ‘orayı kapatayım, burayı kapatayım, bunu kısıtlayayım’ demekle bir derece virüsün insanlara etkisini azaltacağını ifade eden İlker Dağer “Ama herkes kendini gözetlemezse devletinde yapabilecekleri kısıtlıdır. Temizliğine tertibine dikkat edeceksin, hükümetin kısıtlamalarını istemeyiz ama dikkat etmeyiz. Pazar günlerini açarsa müşterilerimi gözetlemezsem onlar da dikkat etmezse hükümet ne yapabilir.” dedi.Bundan sonrası için çok güzel bir beklenti olmadığını söyleyen emektar fırıncı “Bu virüs bitecek her şey normale dönecek. Kıbrıs halkı ne savaşlar gördü, ne badireler atlattı. Çok büyük işkenceler çekti de bu günlere geldi” dedi.Devletin ekonomik durumunun çok iyi olmadığı için, parasının olmadığı için ve devletin desteğinin az bazı yerlerde hiç olmadığı için sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Dağer, “ Her şey bitecek ama biz beş senede ancak toparlanırız”Gelecekle ilgili iyi düşünmek, hayal etmek gerektiğini söyleyen İlker Dağer “Oğlum, kızım, torunlarım var. Onlar büyüyecek, gelişecek güzel çocuklar olacaklar ve inşallah her şey güzel olacak. Hayalsiz ümitsiz olmak yanlış iyi şeyler düşüneceğiz iyi şeyler olacak. Buradan senin aracılığınla müşterim olan olmayan herkese sağlık sıhhat ve afiyet dilerim. Sağlık sıhhat ve olduktan sonra parada kazanılır pulda kazanılır yeter ki sağlığımız yerinde olsun” diyerek sözlerini tamamladı.