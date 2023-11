Fatoş'la Kitap Dünyası

Okumak iki ruh arasında aşıkane bir mülakattır. Cemil Meriç

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Otuz Yıllık yalnızlığım - İlker Özkunt

Vretçalı Hoca - Özker Özgür 1940-2005 -Abdullah Korkmazhan

Kozmopoetika - Mehmet Yaşın

Yeni Ay Tilkisi - Metin Murat

Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - İlhami Algör

Görünmeyen Kadınlar - Gülseren Budayıcıoğlu

Giderayak - 68 Kuşağı Bir Askerden Anılar - Yorumlar- Hasan Peker Günal -

İktidar (Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası)- Robert Greene

Dr. Abdullah Korkmazhan’ın yeni kitabı, “Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” Baranga Yayınları'ndan çıktı. Yaşamı boyunca zorlu adalet yolculuğunu kararlı adımlar ile kat eden Vretçalı Özker Özgür’ü, yaşamı anlamlı ve yaşanabilir kılma arayışını, Kıbrıs siyasi yaşamındaki radikal, dönüştürücü etkisini, yaşadığı adaletsizlikleri ve ardında bıraktığı mücadele mirasını okur ve özellikle genç kuşaklarla buluşturmayı hedefliyor.



GÖRÜNMEYEN KADINLAR – GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU

"Âşık olmak, aslında insanın kendini bir başkasıyla tamamlama halidir."

Nasıl bir evde dünyaya geldiğimiz kadar, o eve nasıl bir dönemde geldiğimizde çok önemlidir.

Dünyaya geldiğimiz ilk günden itibaren sevgi öylesine önemlidir ki özellikle bebeklik döneminde ondan mahrum kalırsak yaşadığımız stres beynimizin haritasını bile değiştirebilir.

"Hayatta bizi acıdan, öfkeden, hüzünden daha çok yoran şey her ne hissediyorsak bunları yaşayamamak, yok saymaktır. Yok saymak, bu duyguları derinlere doğru bastırmak, özellikle de çevreye hissettirmemektir. Bunlar öyle çok yorar ki bizi..."

Çocukluk savunmasızlıktır.

"... annenin babanın doyuramadığı çocukları hayatın sonradan doyurması zordur."

Özgüveni yok edilmiş insan, sorumluluk almak istemez , çünkü hata yapmaktan çok korkar

… bazen de asıl aşk, kavuşulmadığı zaman aşk değil midir?

"... kendi hayatına ve duygularını sahip çık. Bak, hayat önünden akıp gidiyor ve sen yerine oturmuş, sadece hayata sitem ediyorsun. Kalk artık yerinden. Gönlün ne istiyorsa bunun için mücadele et. Suçlu arama, çözüm ara."

Elif Şafak her zaman olduğu gibi yaralarımıza sevginin ve edebiyatın merhemini sürerken, bu kez de Kıbrıs'ın kederli tarihi, eşsiz doğası ve enfes mutfağını, neşesini asla kaybetmeyen Akdeniz insanının şefkatiyle buluşturuyor.Günümüz Londra'sında yaşayan on altı yaşındaki Ada Kazancakis'in ailesine ve geçmişine dair cevapsız kalmış pek çok sorusu vardır, bir gün verilen tarih ödevi onu hiç bilmediği bir dünyaya sürükler; 1970'lere… dünyanın tel örgülerle bölünmüş tek başkenti Lefkoşa'ya. Adada Defne ve Kostas'ın gizlice buluştukları bir taverna vardır: Mutlu İncir. Adadaki en iyi yemeğin, en iyi müziğin bulunduğu büyülü bir yerdir burası; tüm misafirlerine birkaç saatliğine de olsa dışarıdaki üzüntülerini unutturur. Ve tavernanın tam ortasında, burasını daha da büyülü kılan, bilge bir incir ağacı vardır. Savaş başlayıp güzelim başkent enkaza dönüştüğünde ve âşıklar bir bir ortadan kaybolduğunda, her daim orada olan bir incir ağacı…Robert T. Kiyosaki, 8 Nisan 1947 yılında Hilo, Hawaii'de doğmuştur. Aynı zamanda 51'i aşkın dile çevrilmiş ve dünya çapında 27 milyon kopyayı satan uluslararası kişisel finans Rich Dad Poor Dad serisi de dahil olmak üzere 26'dan fazla kitabın yazarıdır.Vietnam Savaşı sırasında bir helikopter savaş gemisi pilotu olarak görev yaptı ve burada Hava Madalyası aldı.Robert T. Kiyosaki, 1973 yılında Hilo'daki Hawaii Üniversitesinde iki yıllık bir MBA programına kaydoldu. Haziran 1974 yılında da Deniz Piyadelerinden onurlu bir şekilde taburcu edildi.Haziran 1978'e kadar Xeroc'ta satış ortağı olara göreve başlayan Robert T. Kiyosaki, 1974 yılında yaşamını değiştirdiğini söyleyerek Erhard EST seminerlerine katıldı.Robert T. Kiyosaki, tarafından kaleme alınan son kitap "Zengin Baba Yoksul Baba" Alfa Yayınları tarafından yayımlanmıştır.