Yeni Peugeot 308 ortaya çıktı

Fransız markanın kompakt sınıftaki modeli olan 308 yenilendi. Yeni otomobil markanın yeni tasarım diliyle kardeşleri 3008, 5008, 208 ve 2008'e benzerken Peugeot'un yeni logosunu da taşıyan ilk model oldu



Fransız markanın kompakt sınıftaki modeli olan 308, yenilendi. Yeni otomobil markanın yeni tasarım diliyle kardeşleri 3008, 5008, 208 ve 2008'e benzerken Peugeot'un yeni logosunu da taşıyan ilk model oldu.

Peugeot 308 bugüne kadar 7 milyon adedin üzerinde satışa adedine ulaşan modellerden. 2014 yılında Yılın Otomobili gibi önemli bir ödülün de sahibi. Markanın yeni tasarım diliyle şekillenen otomobil, Peugeot’un yeni logosunu da taşıyan ilk model oldu.

Yeni 308’i ilk defa gördüğünüzde otomobilin farları hemen dikkatinizi çekiyor. Peugeot’un yeni tasarım dili olan bu çizgisi farlardan başlayıp aracın tüm gövdesini kaplıyor. Ön farlar baz donanım seviyesinden itibaren LED teknolojisine sahip.

Bir önceki versiyona göre 55 mm uzayan dingil mesafesine sahip olan otomobil, iç mekanda daha geniş bir alanı tüketiciye sunuyor. Ayrıca 20 mm azalan yükseklik otomobilin sportif tasarımını destekliyor.

Yeni Peugeot 308, aerodinamik verimlilik hedefine ulaşmak için tasarımını ve yapısını sadece dıştan değil, içeriden de geliştirmeye odaklandı ve kapsamlı bir tasarım optimizasyonu ile gövdeyi sıkıştırma performansı sayesinde bu noktada farklılaşmayı hedefliyor.

Yan cephe boyunca uzanan yalın ve pürüzsüz yüzeyler, keskin tasarımlı ön ve arka tekerlek uzantıları ile birleşerek güçlü ve dinamik bir karakter oluşturuyor. Yan silüet tasarımı, marka kimliğinin geçmişine dayanıyor (PEUGEOT 205, 208, 308…), ama aynı zamanda uygulanan detaylarla birlikte canlı ve dinamik bir tasarıma katkı sağlıyor.

308’in içine göz attığınızda ise i-Cockpit sizi karşılıyor. Küçük çaplı direksiyon, birden fazla dijital ekran ve sürücü odaklı tasarım aracın sürücü koltuğuna oturduğunuzda sizi dört bir koldan daha konsantre bir sürüş sarıyor.

Yeni kompakt direksiyon simidinde, yeni sürüş destek sistemlerini kullanırken sürücünün direksiyon simidini tuttuğunu algılayan sensörler bulunuyor. Ergonomik, isteğe bağlı olarak ısıtmalı olarak sunulan direksiyon simidi tüm fonksiyonlara erişim sağlıyor.

Direksiyonun hemen arkasında ise iki tane 10″ büyüklüğünde ekran yer alıyor. Konsolun ortasında yer alan piano tarzı tuşlar ise yerini dokunmatik düğmelere bırakmış. Bu düğmeler konsol ortasında yer alan multimedya ekranının bir parçası gibi tasarlanmış.

EMP2 platformu üzerine inşa edilen yeni 308, plug-in hybrid, tam elektrikli ve içten yanmalı motorlarla donatılabiliyor. 225 beygir güç üreten hybrid en güçlü versiyonu 180 beygir güç üreten bir diğer hybrid versiyon izliyor. Bu otomobillerde 1.6 litrelik Puretech motorlar içten yanmalı olarak yer alıyorlar.

Onun haricinde ise 1.2 Puretech motorlu aracın 110 ve 130 hp olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Dizel olarak ise 1.5 litrelik BlueHDi motorlu versiyonlar mevcut.

Yeni 308 Avrupa’da yılın son çeyreğinde satışa sunulacak ancak Türkiye için henüz açıklanan resmi bir tarih yok.

