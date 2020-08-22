Toyota’nın B-SUV modeli: Yaris Cross

Yaris Cross adıyla sunulan otomobil dördüncü nesil hibrit teknolojisi ve pratik özellikler sunuyor



Tüm dünyada yüksek otomobillere doğru kayan talep doğrultusunda birçok marka, farklı boyut ve segmentlerde SUV modeller sunmaya başladı. 25 yıllık bir SUV geçmişi olan Toyota da RAV4 ve C-HR modellerinin yanına bir küçük kardeş ekledi. Yaris Cross adını taşıyan bu otomobil, tıpkı markanın diğer SUV modelleri gibi hibrit teknolojisine sahip olacak. Toyota’nın benzinli bir motor seçeneğine de yer vereceği Yaris Cross’un hibrit versiyonu, bir başka hibrit B-SUV olan Renault Captur E-TECH ile rekabet edecek.

Online dünya prömiyeriyle tanıtılan Yaris Cross’un 2021 yılında satışa sunulması planlanıyor. Avrupa pazarı için tasarlanan ve tıpkı yeni Yaris gibi Toyota’nın Fransa’daki fabrikasında üretilecek olan otomobil, standart Yaris ve performanslı GR Yaris ile birlikte, Toyota’nın üç modelden oluşan B segment gamının bir parçası olacak.

Yaris Cross, Toyota’nın yeni GA-B platformu üzerine tasarlanmış. Bu platform yüksek seviyede gövde sertliği sunuyor. Her ne kadar ismi tanıdık olsa da, Yaris Cross’un tasarım açısından standart Yaris ile bir benzerliği bulunmuyor. Yani Yaris Cross yükseltilmiş bir Yaris değil, bambaşka bir model. Yaris Cross’un tasarımı, Avrupa ve Japonya tasarım stüdyolarındaki ekiplerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkmış. Toyota, Yaris Cross oluşturulmadan önce müşteri beklentilerinin en ince ayrıntıya kadar araştırıldığını açıklıyor. Sonuç olarak da; yaşam tarzına uyacak yüksek pratikliğin yanı sıra günlük hayatta da keyif verecek, kullanıcıların kişiliklerini yansıtacak bir model fikri ortaya çıkmış.

“Güçlü” ve aynı zamanda “minimalist” kelimelerine odaklanılarak tasarlanan Yaris Cross, çevik ve kompakt bir görünüm sunuyor. 4.180 mm’lik uzunluğa, 1.765 mm genişliğe ve 1.560 mm yüksekliğe sahip olan otomobil, kendine has bir tasarıma sahip olsa da, Toyota’nın güçlü SUV ürün gamının DNA’sını da taşıyor. Aracın arka bölümünde geniş çamurluklarla yere sağlam basan bir SUV görüntüsü ortaya konurken, yatay olarak tasarlanan stop lambaları ve arka camın ise Yaris ailesinden izler taşıdığı görülüyor. Otomobilin “Brass Gold” isimli lansman rengi de oldukça ilgi çekici.

2.560 mm’lik dingil mesafesi sunan Yaris Cross’un geniş bir kabine sahip olduğu, ayrıca geliştirilirken pratikliğe ve çok yönlülüğe de ayrı bir dikkat gösterildiği açıklanıyor. Otomobil, eller dolu olduğunda elektrikli olarak açılan bagaj kapağı, yüksekliği ayarlanabilir veya isteğe göre bölünebilen bagaj alanı, esnek kayış sistemleriyle bagajdaki ekipmanların sabit kalmasını sağlayan özellik gibi birçok pratik unsura sahip.

Toyota, Yaris Cross modelini 3-silindirli 1.5 litrelik benzinli ve 116 beygir gücünde 1.5 litrelik hibrit motor seçenekleri ile sunacak. Toyota’nın 4. nesil hibrit teknolojisini kullanan Yaris Cross’un kendi kendini şarj eden hibrit sisteminde Atkinson çevrimli benzinli motor ve ek bir elektrikli ünite yer alıyor. Tipik bir dizel motordan yüzde 40 oranında daha yüksek verimliliğe sahip olduğu iddia edilen bu motorun 100 g/km’den az CO2 emisyonu sunacağı belirtiliyor.

Yeni Yaris Cross, hibrit versiyonunda akıllı dört çeker sürüş sistemi de sunacak. AWD-i olarak adlandırılan ve elektrikli bir sistem olarak mekanik dört çeker ünitelere göre ağırlık ve boyut avantajı sunan sistem ile dört çeker rakiplere göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 salımı elde edilmiş. Normal sürüşlerde önden çekişle hareket eden Yaris Cross AWD-i, düşük yol tutuş tespit edildiğinde arka tekerleklere de otomatik olarak güç göndererek çekiş kaybını azaltıyor.

En üst seviye bağımsız test standartlarını karşılama amacıyla geliştirilen Yaris Cross, Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemleri ve gelişmiş sürücü asistan sistemlerinden de faydalanıyor. Böylece olası bir kaza riski ortaya çıktığında; sürücü bilgilendirmesi, erken uyarı, gerektiğinde otomatik frenleme ve direksiyon müdahalesi ile sürüş güvenliği sağlanmış oluyor.

