Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, kurucularından ve eski başkanlarından, 2012 yılında hayatını kaybeden rahmetli Said Muhyi anısına düzenlenen Said Muhyi Rallisi 24 Mart 2013 Pazar günü yapıldı.2013 yılında birincisi gerçekleşen, sonraki yıllarda geleneksel hale gelecek olan ve 2013 sezonunun da ilk rallisi olan Said Muhyi Rallisi yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.24 Mart 2013 Pazar günü saat 9:00’dan itibaren Lefkoşa’daki Said Muhyi Ltd. önünde toplanmaya başlayan klasikler, saat 10:00’da başlayacak olan ralliyi beklemeye başladılar.10:00’da ilk klasik otomobil start aldı, ardından onu birer dakika ara ile diğer klasikler takip etti ve Said Muhyi Rallisi başlamış oldu.Said Muhyi Rallisin de 4 özel etap geçildi ve ralli yaklaşık 3 saat sürdü.Birinci özel etap start saatinden 25 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 60 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 100 dakika sonra, dördüncü ve son özel etap ise start saatinden 135 dakika sonra geçildi.Klasikler sırasıyla Dikmen, Boğaz, Pınarbaşı, Yılmazköy, Serhatköy, Bostancı, Güzelyurt, Kalkanlı, Çamlıbel, Karşıyaka ve Lapta’dan geçtikten sonra, ilk klasik yaklaşık 13:00 civarlarında Girne’deki Onar Village’e ulaştı ve onu diğer klasik otomobiller takip etti.Son klasiğin de finish yerine gelmesiyle Said Muhyi Rallisi son buldu.Yemekler yenildi ve sonuçlar beklenmeye başlandı. Rallide genel klasman dışında 5 de kategori ödülü verildi.Bu kategoriler G kategorisi, F kategorisi, E kategorisi, karma ekip ve bayanlar kupası kategorilerinden oluşmaktaydı.Yemeklerin yenmesinin ardından ödül törenine geçildi ve Said Muhyi Rallisi sona erdi.Haftaya 14 Nisan 2013 Pazar günü yapılan Kantara Klasik Otomobil Rallisi.