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Test zorunluluğu ay sonu kalkıyor mu?

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Test zorunluluğu ay sonu kalkıyor mu?
 Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre dünyada ve ülkemizde halen etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili birçok dünya ülkesi önlemleri hafifletmeye başlarken, ay sonunda da ülkemizde önemli gelişmeler olacağı ifade edilmekte.
Bize ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde gerek PCR gerekse antijen test yaptırmak için gittikleri bazı test alanlarındaki görevli kişilerin kendilerine ay sonundan itibaren test işinde zorunluluğun kalkacağını söylediklerini aktardılar.
Vatandaşlarımız, kendilerine verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’nın elindeki test kitlerinin ay sonuna kadar biteceğini hesapladığı ve bu nedenle Mart ayı başından itibaren covid-19 test zorunluluğunun da sonlandırılacağının ifade edildiğini söylediler.
Mart ayından itibaren sadece kendilerini iyi hissetmeyen ve covid-19 şüphesi olan kişilerin test yapabileceğini kendilerine söylendiğini belirten vatandaşlarımız, bunun ne kadar doğru bir hareket olduğunu sorguladılar.
 
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