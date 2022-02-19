Porsche'den SUV ailesine yeni üye: Macan T

Yeni Macan T, 265 PS güç üreten dört silindirli 2.0 litrelik turbo motor, (PTM) dört tekerlekten çekiş sistemi, 15 mm alçaltılmış (PASM) özel şasi ve çelik süspansiyon, 21 inçlik titanyum jantlar ve bir çok özel yeni tasarım öğesiyle birlikte sunuluyor

Porsche, SUV ürün gamını Yeni Macan T ile tamamlıyor. Yeni Macan, daha önce sadece 911 ve 718 modellerinde kullanılan T harfini taşıyacak olan ilk dört kapılı Porsche spor otomobili oldu.

Porsche modelleri için T harfi, 1960’lardan bu yana benzersiz sürüş dinamiklerini temsil ediyor. ‘Touring’ anlamına geliyor ve özel ayar, özel donanım ve verimli motorlarıyla çok daha özel bir sürüş deneyimi sunan modelleri tanımlıyor.

1968’deki Porsche 911 T modelinin ruhuna sadık kalan Yeni Macan T, son derecede dinamik bir kurulum ve oldukça hafif iki litrelik turbo motor, atletik bir tasarım ve sportif bir sürüşü beraberinde getiren zengin bir standart donanımla Macan ve Macan S arasında konumlandırılıyor.

265 PS İLE İKİ LİTRELİK TURBO MOTOR

Macan S ve GTS modellerindeki 2,9 litrelik çift turbolu V6 motorla kıyaslandığında, Macan T modelindeki güç aktarma sistemi ön aksta 58,8 kg daha hafif.

Macan T, 265 PS (195 kW) güç ve 400 Nm tork kullanıma sunuyor. Macan T, motorla uyum içinde çalışan ve hızlı vites geçişleriyle performanslı sürüşleri destekleyen yedi vitesli çift kavramalı şanzıman (PDK) ve Porsche Traction Management (PTM) olarak adlandırılan dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Macan T 0'dan 100 km/s hıza 6,2 saniyede ulaşıyor ve 232 km/s maksimum hıza sahip oluyor.

AYARLANABİLİR ÖZEL ŞASİ

Macan T, standart olarak Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile çelik süspansiyona sahip tek Porsche modeli ve 15 mm alçaltılmış gövde ile yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Porsche Traction Management (PTM) özelliği de Macan T modelinin sürüş özelliklerine göre arka aks odaklı çalışmak üzere özel olarak uyarlandı. Ayrıca yeni bir özellik olarak PASM ve 10 mm daha alçak süspansiyon ile uyarlanabilir havalı süspansiyon opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Porsche Tork Yönlendirme Sistemi Plus (PTV Plus) da opsiyonel olarak sunuluyor.

Özel kontrast renk; ön kaplamada, yan aynalarda, yanlarda, tavan spoylerinde ve arkadaki logolarda da kullanılıyor. Parlak siyah spor egzoz çıkışları ve yan cam çıtaları standart olarak sunulurken yanlarda siyah ‘Macan T’ logosu bulunuyor. Koyu titanyum renkte 20 inçlik Macan S jantları standart olarak sunuluyor. Gövde için opak, metalik ve özel olmak üzere 13 farklı renk seçeneği bulunuyor.

