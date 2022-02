Performansın elektrikli çağı: Mercedes-AMG EQE

Bundan 10 sene önce sizlere Mercedes-AMG'nin elektrikli modeller üreteceğini söylesek bizi sopayla kovalayabilirdiniz. Fakat günümüzde bu durum artık ete kemiğe bürünmüş durumda. Mercedes-AMG ailesinin en yeni üyesi EQE, markanın performans tutkusundan esin vermeyen yapısıyla ortaya çıktı. 687 bg güç üretebilen AMG logolu EV, çift elektrikli motoru ile asfaltı "sessizce" ağlatacak.

AMG logosu ile gelen değişikliklerin başında standart olarak sunulacak 4Matic+ sistemi bulunuyor. Affalterbach mühendisleri aracın her iki elektrikli motorunu da spesifik olarak ayarlamış durumda. Standart versiyonunda 626 bg güç ve 950 Nm tork üretebilen bu iki motor, Dynamic Plus paketi ile birlikte yukarıda bahsettiğimiz 687 bg güç çıkışına ulaşabiliyor. Aynı paket torku da 1.001 Nm'ye yükseltiyor. Fakat bu iki verinin yüksek güçlü boost modunda geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

Performanslı EQE, bu sayede 0-100 km/sa hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlayabilecek. 90.6 kWh'lik bir bataryaya sahip olan model, boost modu olmadan da oldukça iddialı verilere sahip. Aracın maksimum hızını 220 km/sa ile sınırlamış durumda Mercedes-AMG ekibi. Dynamic Plus paketi ile ise bu hız 240 km/sa'e ulaşıyor.

Tabii ki AMG ambleminin beraberinde pek çok performans odaklı sistemi getirdiğini de görüyoruz. AMG EQE'nin süspansiyon sistemi AMG Ride Control+ ile bağlantılı olarak çalışıyor. Adaptif süspansiyonlara sahip olan modelin, standart kardeşine nazaran çok daha iyi yol tuttuğu belirtilmiş. AMG Dynamic Select isimli sürüş modu sistemi de AMG EQE'nin yeteneklerini pekiştiriyor.

Bildiğiniz gibi elektrikli otomobillerde yüksek performans, menzilin düşmesinin en büyük nedenlerinden. Mercedes'in resmi açıklamalarına göre AMG EQE, WLTP verilerine göre 444-518 km arasında bir menzil sunuyor. Standart EQE'nin 660 km menzile sahip olduğunu not edelim bu noktada. Fakat 170 kW'a kadar şarjı destekleyen sistemi sayesinde model 15 dakikada yaklaşık 180 kilometrelik şarja sahip olabiliyor.

Kabin içerisine adım attığımızda ise standart AMG güncellemelerinin yanı sıra Mercedes'in elektrikli model ailesine özel yenilikleri de görebiliyoruz. AMG'ye özel MBUX sistemi ve opsiyonel olarak alabileceğiniz Hyperscreen kurulumu bunun en güzel örneği. Aynı şekilde kabin içerisinde AMG Sound Experience isimli ses sistemi de bulunuyor.