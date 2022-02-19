Fiat Egea'da hibrit ve otomatik sürprizi

Egea'nın hibrit motor seçeneği, Nisan ayında ve dört farklı gövde tipiyle satışa sunulacak





Son 6 yıldır "Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili" olan Fiat Egea 2022 yılına yeniliklerle başladı. Egea ailesi, lansmanı Ocak ayında gerçekleştirilen Cross Wagon’dan sonra, şimdi de hibrit motor seçeneğiyle dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Fiat Egea, hibrit teknolojili motor seçeneğiyle birlikte otomatik şanzımana da kavuşmuş oluyor. Otomatik şanzımanlı hibrit Egea’lar Türkiye'de ve dünya pazarlarında Nisan ayından itibaren satışa sunulacak. 48V hibrit teknolojisi, Egea'nın Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde satın alınabilecek. Egea Ailesi’nin merakla beklenen DCT şanzımanlı 1.6 Multijet II 130 bg versiyonları da yine tüm gövde tiplerinde ve Mart ayının ikinci yarısından itibaren Fiat showroomlarındaki yerini alacak.

Egea’nın yeni hibrit versiyonunda; 130 bg güç ve 240 Nm torka sahip olan yeni nesil 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kW’lik elektrik motoru görev yapıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Bu gelişmiş hibrit teknolojisi, “yüzde yüz elektrikli” sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan veriyor.

Egea Hybrid'deki elektrik motoru sayesinde, içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Egea Hybrid, sadece elektrikli motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).

Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen hibrit Egea, performanstan ödün vermediği gibi elektrikli ve benzinli motorları arasındaki geçişleri kullanıcısına hissettirmeden maksimum sürüş konforu sağlıyor.

Egea Hybrid ile birlikte 7-ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7-ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken, yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 km.de 4,7 lt’lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP çevriminin yüzde 47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62’ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli motor, şehir içi kullanımda hem benzinli hem de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor. Yeni Egea Hybrid, tüm bu özellikleriyle sınıfındaki en iyi 48V hibrit motor seçeneğini sunuyor.



