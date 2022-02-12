GR Yaris'e "Toyota Gazoo Racing" dopingi

Üretimi 500 adetle sınırlanan GRMN Yaris maalesef sadece Japonya pazarında satışa sunulacak

Toyota'nın GR Yaris modeli son yılların en fazla ses getiren hot hatch'lerinden biri oldu. Ateşli Yaris, Tokyo otomobil fuarında ise daha da çarpıcı bir kimlikle karşımıza çıktı. TOYOTA GAZOO Racing tarafından geliştirilen GRMN Yaris, bu kıpır kıpır otomobili bambaşka bir noktaya taşıyor.

Bu yılın yaz aylarında sadece Japonya'da olmak üzere GR garajlarında satışa sunulacağı açıklanan GRMN Yaris'in üretimi 500 adetle sınırlandırılmış. GR Yaris'in modifiye edilmiş versiyonu olarak lanse edilen GRMN Yaris ile birlikte ayrıca, müşterilere özel kişiselleştirme seçenekleri de sunulacak.

Motorsporlarından elde edilen deneyim GRMN Yaris'in geliştirilmesinde en önemli etken olmuş. GRMN Yaris formülünde, gövde sertliği artırılırken, ağırlık da yaklaşık 20 kg azaltılmış. Aerodinamik iyileştirme için toplam genişliğin 10 mm artırıldığı, yüksekliğin ise 10 mm azaltılarak ağırlık merkezinin düşürüldüğü açıklanıyor. Otomobilde ayrıca mekanik bir LSD, yakın oranlı bir şanzıman ve kısa son dişli kullanılmış.

Profesyonel sürücülerden gelen geri bildirimlere dayalı olarak geliştirilmiş frenleri, yol tutuşu ve viraj performansı ile daha hızlı ve daha rahat sürülebilen bir otomobile dönüştüği açıklananan GRMN Yaris ile birlikte iki özel paket opsiyonu da hazırlanmış. Bunlardan ilki olan "Circuit Package" pist yarışlarından elde edilen geri bildirimlerin bir yansıması olan bazı özel modifikasyonlar içeriyor. Sadece 50 adet ile sınırlanan "Circuit Package"da özel mat çelik gövde rengi, 18 inçlik BBS jantlar, ayarlanabillir Billstein amortisörler, 18 inçlik frenler, karbon fiber tavan spoyleri, yan marşpiyeler ve ön splitter gibi modifikasyonlar bulunurken, diğer seçenek olan ve ralli parkurlarından izler taşıyan "Rally Package" opsiyonu ise GR amostisörler, kısa stabilizör bağlantı seti, gövde altı koruması ve rollcage ile farklılaşıyor.

