II. Lapta Klasik Otomobil Rallisi

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü sezonun dördüncü yarışı olan II. Lapta Klasik Otomobil Rallisini 23 Haziran 2013 Pazar günü gerçekleştirdi. Ersalıcı Otomobil Sponsorluğunda, Lapta Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde gerçekleştirilen klasik otomobil rallisine, Lapta’lı klasik severler yoğun ilgi gösterdiler.23 Haziran 2013 Pazar sabah saat 9:00’dan itibaren klasik otomobiller Lapta’daki Hacıali Otel’de 10:00’da verilecek start için toplanmaya başladılar.10.00’da Lapta’daki Hacıali Otel’den start alan klasik otomobiller sırasıyla Karşıyaka, Geçitköy, Çamlıbel, Kormacit, Sadrazamköy, Kayalar Köyü’nden geçip yaklaşık saat 12:00 civarlarında finish yeri olan Karşıyaka’daki Green Palace Restaurant’ta vardılar.II. Lapta Klasik Otomobil Rallisinde klasikler finish yerine gelene kadar 51 km ve 3 özel etap geçtiler.Bu özel etaplardan birincisi start saatinden 40 dakika sonra, ikincisi start saatinden 70 dakika sonra, üçüncü ve son özel etap ise start saatinden 95 dakika sonra geçildi.Tüm klasiklerin finish yerine varmasıyla yenilen öğlen yemeğinin ve sonuçların belirlenmesinin ardından başarılı olan yarışmacılara ödülleri verildi.Toplam 8 kategoride ödül verilen rallide Genel Klasman dışında, G kategorisi, F kategorisi, E kategorisi, karma ekip kategorisi, en genç yardımcı sürücü kategorisi, en eski ve en küçük otomobil kategorisinden oluştu.Ödül töreni esnasında bir konuşma yapan Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, şenlikler çerçevesinde geleneksel hale gelen klasik otomobil rallilerine katılanlara ve katkı koyanlara teşekkür etti.Haftaya 17 Ağustos 2013 Cumartesi günü yapılan II.Samanyolu Klasik Otomobil Rallisi.