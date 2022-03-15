Sizin Dünyanız: Hayriye Ertugay Tokyay

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Pozitif.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Emekli olup yine sivil toplumda çalışmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Topluma dokunmak adına daha neler yapılabilir düşüncelerim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Saygısızlık ve düşüncesizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Değeri olmayan konulara zaman ayırmak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Beni mutlu eden her şey.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Anne oluşum.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Sağlıklı yaşam kılavuzu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağıma hoş gelen müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Belgesel.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Sürekli beğendiğim her şeyi alıyorum, o yüzden hatırlayamadım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kullanmadığım kıyafetlerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Düşünülmem beni mutlu eder, hediyenin ne olduğuna hiç takılmıyorum.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aşırı iyi niyetli oluşum.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Kararlılığım.
OLMASA DA OLUR...
Çıkarcı insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Kendi ailem ve Dernek ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Tüm yaptığım lezzetler güzeldir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Gelecek nesillere bırakılacak aydınlık ve kavgasız bir yaşam.
AŞK BENİM İÇİN...
Saygı ondan önemli.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Doğan Cücenoğlu
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Küba.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Gelecek nesillere bırakacağımız Kültür Evimizi hayata geçirmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayatımızda umut hep var olsun ki mücadeleyi hiç bırakmayalım.
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