Sizin Dünyanız: Hayriye Ertugay Tokyay

Bugünkü konuğum yurdunu güzelleştirmeyi ve daha ileriye götürmeyi ilke edinmiş çağdaş bir kadın... Bitmek tükenmek bilmeyen pozitif enerjisi ve kararlılığı, gelecek nesiller için güzel şeyler bırakma konusundaki azmiyle Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Ertugay Tokyay...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Pozitif.Emekli olup yine sivil toplumda çalışmak isterdim.Topluma dokunmak adına daha neler yapılabilir düşüncelerim.Saygısızlık ve düşüncesizlik.Değeri olmayan konulara zaman ayırmak.Beni mutlu eden her şey.Anne oluşum.Sağlıklı yaşam kılavuzu.Kulağıma hoş gelen müzik.Belgesel.Sürekli beğendiğim her şeyi alıyorum, o yüzden hatırlayamadım.Kullanmadığım kıyafetlerim.Düşünülmem beni mutlu eder, hediyenin ne olduğuna hiç takılmıyorum.Aşırı iyi niyetli oluşum.Kararlılığım.Çıkarcı insanlar.Kendi ailem ve Dernek ailem.Tüm yaptığım lezzetler güzeldir.Gelecek nesillere bırakılacak aydınlık ve kavgasız bir yaşam.Saygı ondan önemli.Doğan CücenoğluKüba.Gelecek nesillere bırakacağımız Kültür Evimizi hayata geçirmek.Hayatımızda umut hep var olsun ki mücadeleyi hiç bırakmayalım.