Sizin Dünyanız: Simge Dede

Bugünkü konuğum insanları mutlu etmeyi görev edinmiş ve yardımsever bir eğitim neferi... Anafartalar Lisesi Kütüphane Sorumlusu Simge Dede
Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Öncelikle başkalarının mutluluğunu düşünen bir kişi.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Organizasyon şirketim olmasını isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İnsanları nasıl mutlu ederim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yardıma muhtaç insanlar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Genelde pişman olmam. Ders çıkarmayı tercih ederim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Oğlum.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
İkinci baharı yaşamam gerektiğini kabul etmek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Geliştiren Anne – Baba – Doğan Cüceloğlu.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Bir Gülüşü Var – Kürşat Gürel.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Red Notice.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Uzun zamandır kendim için bişey almıyorum. Tabii atlamamak lazım :) çikolatalarım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksiz olanları olmayanlarla paylaşmayı severim o yüzden yok.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hediyenin ne olacağının pek önemi yok. Düşünülmek ve kullanabileceğim herhangi bir şey olması yeterli.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İnsanların kendim gibi zanneden iyi niyetli tarafımı değiştirmeyi isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Pozitif Düşüncelerim.
OLMASA DA OLUR...
Gösteriş.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Sebze çorbalarımı oğlum çok seviyor.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Yalan söylenmeyen ve insanların birbirlerini çıkarları için kullanılmadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Kendini güvende hissettiğin insan.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Barış Manço.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Yunan Adaları.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünyayı bisikletimle gezmek isterdim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsanları çıkar olarak görmeyen. Dürüst insanların çok olduğu bir dünya diliyorum.