Sizin Dünyanız: Simge Dede

Bugünkü konuğum insanları mutlu etmeyi görev edinmiş ve yardımsever bir eğitim neferi... Anafartalar Lisesi Kütüphane Sorumlusu Simge Dede

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Öncelikle başkalarının mutluluğunu düşünen bir kişi.Organizasyon şirketim olmasını isterdim.İnsanları nasıl mutlu ederim.Yardıma muhtaç insanlar.Genelde pişman olmam. Ders çıkarmayı tercih ederim.Oğlum.İkinci baharı yaşamam gerektiğini kabul etmek.Geliştiren Anne – Baba – Doğan Cüceloğlu.Bir Gülüşü Var – Kürşat Gürel.Red Notice.Uzun zamandır kendim için bişey almıyorum. Tabii atlamamak lazım :) çikolatalarım.Gereksiz olanları olmayanlarla paylaşmayı severim o yüzden yok.Hediyenin ne olacağının pek önemi yok. Düşünülmek ve kullanabileceğim herhangi bir şey olması yeterli.İnsanların kendim gibi zanneden iyi niyetli tarafımı değiştirmeyi isterdim.Pozitif Düşüncelerim.Gösteriş.Sağlık.Sebze çorbalarımı oğlum çok seviyor.Yalan söylenmeyen ve insanların birbirlerini çıkarları için kullanılmadığı bir dünya.Kendini güvende hissettiğin insan.Barış Manço.Yunan Adaları.Dünyayı bisikletimle gezmek isterdim.İnsanları çıkar olarak görmeyen. Dürüst insanların çok olduğu bir dünya diliyorum.